Над 20 секции с промени в последния момент в Кърджали

В изборния ден в Кърджали са постъпили различни сигнали, част от които са свързани с машинното гласуване, а други - с присъствието на представители на местната власт в близост до секциите.

Всичките 542 секции в областта са отворили навреме тази сутрин, след като е бил осигурен необходимият кворум. В последния момент обаче се е наложило да бъдат попълнени ръководните състави в над 20 секции.

Секретарят на РИК - Кърджали Беркант Барзат обясни, че част от сигналите са свързани с машинното гласуване, а други - с това, че кметове на населени места са били забелязани близо до секционните комисии или вътре в самите секции.

Само една аварирала машина

Въпреки подадените сигнали, сериозни технически проблеми с машинния вот не са отчетени, пише Bulgaria ON AIR.

"От самите машини има само една аварирала и извън строя, като там са продължили с хартия да работят", заяви Барзат.

Опашки и различни нагласи сред избирателите

Около обяд пред някои от секциите в най-големия квартал на Кърджали - "Възрожденци", се образуваха опашки от хора, чакащи да гласуват.

Част от избирателите казаха, че са отишли до урните с надежда за промяна.

"Важно е да се гласува, защото ако никой не гласува - какво ще стане. Гласувах малко от малко да се променят нещата, да има промяна в съдебната система и навсякъде", коментира избирател.

Други обаче останаха по-скептични към ефекта от своя глас.

"За да имаме чувството, че зависи нещо от нас, въпреки че май нищо не зависи", каза друг гласоподавател.

Сред хората, отишли до урните, има и такива, които заявяват, че търсят нова посока за страната.

"С желание за промяна, за нещо ново и различно", каза избирател.

Над 273 000 души с право на глас

Право на глас в област Кърджали имат малко над 273 000 души. Образуваните секции са 542, като 40 от тях са подвижни.

До момента в паспортните звена на Областната дирекция на МВР са издадени около 40 удостоверения за гласуване.