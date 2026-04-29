Без особено зрелище ЦСКА занули Лудогорец и за Купата

ЦСКА ще играе финал в турнира за Купата на България! Хората на Христо Янев завършиха 0:0 в полуфинала-реванш срещу Лудогорец, проведен на Националния стадион „Васил Левски“.

Армейците се класираха за спора за трофея с общ резултат 2:1, след като спечелиха първата среща в Разград. Така червените ще играят на финала в турнира за втора поредна година, след като миналата година загубиха именно от Лудогорец в битката за отличието.

По този начин ЦСКА продължи и уникалната си серия да продължава винаги напред в турнира, след като победи в първата среща срещу съперниците си. Цифрата на тези елиминирания достигна до 24 успеха от 24 пъти. Треньорът Христо Янев пък също удължи серията си без загуба начело на армейците в турнира.

От своя страна Лудогорец е напът да остане за първи път от 15 години без да стане шампион или да стане носител на Купата на страната.

Като цяло двата отбора не предложиха кой знае какво зрелище и качеството на играта не се доближи до това от първата среща. Домакините сякаш изглеждаха малко по-опасни, докато разградчани не успяха да намерят играта си и път към вратата на Лапоухов.

