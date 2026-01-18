Пеп Гуардиола може да напусне Ман Сити още тази седмица?

Пеп Гуардиола може да напусне Манчестър Сити скоро, според бившия водещ на Sky Sports Ричард Кийс. 54-годишният мениджър е под напрежение на "Етихад“ след загубата на "гражданите" от Манчестър Юнайтед в събота - четвъртият им пореден мач от Висшата лига без победа. Неговият отбор беше напълно надхитрен от Юнайтед и имаше късмет резултатът да остане само 2:0.

Резултатът даде възможност на Арсенал да си осигури преднина от девет точки на върха на таблицата, когато се изправи срещу Нотингам Форест в събота вечер. 10-годишният мандат на Гуардиола в Сити може би е към своя край, като испанецът преди това намекна, че ще напусне Манчестър.

Въпреки че подписа нов двугодишен договор през ноември миналата година, който е валиден до 2027 г., продължават съмненията дали мениджърът ще спази споразумението изцяло. Сега се появиха предположения, че Гуардиола може да напусне още тази седмица.

В интервю за beIN Sport, Кийс направи изненадващо твърдение за бъдещето на Гуардиола след загубата от Юнайтед.

"Мисля, че е категорично решено той да си тръгне в края на сезона. Но не изключвайте възможността да си тръгне тази седмица. Тази седмица. Ако си тръгне тази седмица, [Енцо] Мареска ще ръководи мача срещу Уулвс", на мнение е Кийс.

Кой ще наследи Пеп?

Мареска отдавна се смята за потенциален наследник на Гуардиола в Сити и се съобщава, че дори е водил разговори с тях преди уволнението си от Челси.

През декември той каза: "Това изобщо не ме засяга, защото знам, че е 100 процента спекулация. В този момент няма време за подобни неща, преди всичко, защото имам договор тук до 2029 г.“

В момента обаче Мареска е без работа, след като се раздели с Челси по-рано този месец, като Лиъм Розеньор пое ролята му на „Стамфорд Бридж“.

Остава неясно дали Мареска би могъл да поеме нова мениджърска роля веднага след напускането си от Челси, предвид евентуални клаузи или споразумения в условията му за напускане, които биха могли да му попречат да поеме ръководството на друг клуб.

Преди да започне собственото си мениджърско пътешествие в Лестър и по-късно да се присъедини към Челси, Мареска беше треньор под ръководството на Гуардиола в Сити.