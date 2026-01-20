Будьо/Глимт шокира милионерите от Ман Сити за първа победа в ШЛ

Норвежкият първенец Будьо/Глимт постигна първата си победа в основната фаза на Шампионската лига, след като надделя над английския Манчестър Сити с 3:1.

Край арктическия кръг "жълтите" напълно надиграха именития си съперник и с това запазиха живи надеждите си за попадане в елиминационната фаза на турнира. В герой за Будьо/Глимт се превърна датският нападател Каспер Хьог, който вкара два гола. Той откри резултата в 22-рата минута, а 120 секунди по-късно прати за втори път топката във вратата на Джанлуиджи Донарума.

Домакините започнаха ударно и второто полувреме на срещата. В 52-рата минута гол на Хакон Евен бе отменен поради засада, но шест след това Йенс Хауге се разписа за 3:0.

Манчестър Сити върна надеждите си в 60-ата минута чрез Раян Шерки, който намали, но два жълти картона на полузащитника Родри в рамките на броени секунди оставиха "гражданите" с 10 души за заключителните 30 минути от двубоя.

За футболистите на Пеп Гуардиола това е втора поредна загуба след поражението от Манчестър Юнайтед през уикенда във Висшата лига, както и общо пети двубой без победа в последните седем. Единствените два успеха на "небесносините" дойдоха в турнирите за Купата на Англия и Купата на Лигата.

В класирането в Шампионската лига Манчестър Сити е на четвърто място с 13 точки, а Будьо/Глимт се изкачи до 26-ата позиция с 6 точки кръг преди края.