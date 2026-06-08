"Световно е за тях, не за нас": Гняв у феновете срещу ограниченията за пътуване в САЩ

Когато футболният отбор на Ирак се класира за Световното първенство в края на март, Абдула Аднан купи билети за мачовете на страната си срещу Норвегия и Франция, които ще се играят в американските градове Бостън и Филаделфия този месец.

"Да отида на мач, на стадион, при публика, да аплодираме и да видя отбора си - това е за мен ценно", казва той пред BBC. "Това е чувство, с което никое друго чувство не може да се сравни."

Това е едва вторият път, когато Ирак се класира за Световното първенство - първият беше през 1986 г.

Но получаването на виза се оказва трудно. А Аднан не е сам. Фенове от повече от една четвърт от страните, участващи в Световното първенство, са изправени пред забрани за пътуване, по-строги ограничения или високи нива на отказ на визи, показва анализ на данните за пътувания от BBC World Service.

Ирак обаче не е в списъка на Тръмп със забрани за пътуване, така че в случая на Аднан спънката е била неочаквана.

След началото на войната между САЩ и Израел с Иран, САЩ преустановиха рутинните консулски услуги в Ирак поради опасения за сигурността в региона. Това означава, че няма къде в страната Аднан и други иракски фенове да получат визи, тъй като трябва да се явят на лично интервю. Затова Аднан пътува до съседна Йордания, като прави опит да получи виза в американското посолство там. Но когато пристига за срещата си, служителите му казаха, че тъй като не е йордански гражданин, това посолство не може да му издаде виза.

Билетите за мача и пътуването до Йордания му струваха около 1800 долара (1300 британски лири).

Аднан обмисляше да кандидатства за виза в Турция, но процесът можеше да отнеме до две седмици, затова реши, че не може да прекара толкова време далеч от дома. Той се отказа от опитите си да получи виза.

Фенове от няколко страни казаха пред BBC World Service, че други пречки също причиняват широко разпространен гняв и разстройство.

"Това е форма на сегрегация"

Една от бариерите е списъкът на президента Тръмп със забрани и по-големи ограничения за визи за определени страни, включително четири, участващи на Световното първенство - Хаити, Иран, Сенегал и Кот д'Ивоар. Това означава, че техните граждани нямат право да получават вида посетителска виза, която американските власти препоръчват за феновете.

Строгата имиграционна политика и ограничаването на недокументираните мигранти бяха ключова част от кампанията за преизбиране на Тръмп през 2024 г. Американските власти казват, че системата им трябва да бъде строга поради предизвикателствата, пред които са изправени при управлението на огромния поток от хора, които преминават границите на страната.

"Това е форма на сегрегация, която не смее да изрече името си, но доказателствата са налице", на мнение е Жулиен Куадио Адонис от асоциацията на феновете на Кот д'Ивоар, Националния комитет за подкрепа на слоновете. "Никоя европейска държава не се е сблъсквала с подобно ограничение. Защо Африка?"

Неговата асоциация обикновено изпраща група фенове на Световното първенство, но реши дори да не се опитва да отиде в САЩ заради разпоредбите.

Въпреки че е облекчен, че ще избегнат това, което той нарече "прекомерно високи" цени на билетите, Адонис смята, че на страна, която не иска да приветства привърженици от квалификационни отбори, не трябва да бъде позволено да бъде домакин на Световното първенство.

"Футболът е зрелище, а зрелището се нуждае от хора, които да го гледат", казва той.

42 по-богати държави се възползват от програма за отмяна на визите, при която заявленията се подават онлайн чрез електронната система за разрешение за пътуване на САЩ (Esta). Това струва около 40 долара (30 британски лири). В този списък няма африкански държави.

Визата, която САЩ препоръчват за фенове на Световното първенство, които се нуждаят от такава, струва 185 долара (137 британски лири) и кандидатите трябва да се явят на лично интервю. Държавният департамент казва, че те трябва да демонстрират "намерението си да напуснете Съединените щати след пътуването си и/или способността си да платите всички разходи за пътуването".

През май обаче САЩ обявиха, че ще премахнат изискването за депозити до 15 000 долара (11 000 британски лири) за хора от квалификационните страни за Световното първенство Алжир, Кабо Верде, Кот д'Ивоар, Сенегал и Тунис, при условие че имат валидни билети за Световното първенство. Привържениците от Сенегал и Кот д'Ивоар трябваше да си осигурят визи преди декември, след което ограниченията започнаха да важат.

Сенегалският фен Алиу Нгом е бил на последните две Световни първенства в Катар и Русия. За него един от акцентите на турнира е да види "култури, които се събират от цял ​​свят". Сега, подобно на Адонис, Нгом смята, че няма смисъл да кандидатства за виза като фен.

Анализ на BBC на данните на Държавния департамент на САЩ установи, че процентът на отказ за визи за граждани на 11 от 48-те държави, които са се класирали за Световното първенство, е по-висок от 40%. Това включва кандидати от всякакъв вид, не само кандидати за Световното първенство.

Това се сравнява със среден процент на отказ за заявления за бизнес визи B1 и туристически визи B2 - типът, препоръчан за фенове, които отиват на турнира - от всички държави от 34%.

Данните обхващат годината от октомври 2024 г. до края на септември 2025 г., така че не включват футболните фенове, които са кандидатствали през последните осем месеца. 11-те държави са Еквадор, Египет, Хаити, Алжир, Узбекистан, Кабо Верде, Йордания, Иран, Демократична република Конго, Гана и Сенегал.

С високия процент на откази, за феновете от тези страни е трудно да преценят дали да рискуват да похарчат много пари за билети за мачове, преди да кандидатстват за виза, която може да не получат. Ако закупят билети директно от ФИФА, те могат да ги препродадат на уебсайта на ФИФА срещу заплащане, ако имат нужда, и могат да използват системата Fifa Pass, за да ускорят процеса на кандидатстване за виза.

"Fifa Pass е положителна стъпка, защото се опитва да премести притежателите на билети в приоритетни срещи за интервюта за виза", казва Селин Атала, която ръководи адвокатска кантора по имиграционно право, базирана близо до Бостън в Масачузетс.

Но тя добавя, че макар да прави процеса по-бърз, това не прави визата по-вероятно да бъде одобрена.

"Визовата система е невидимият пазач на Световното първенство", обяснява Атала. "ФИФА може да продаде билет, но правителството на САЩ решава кой ще получи виза, а CBP [Митническа и гранична защита] решава кой действително ще влезе."

Дори с виза, всеки, който пътува до САЩ, няма гарантирано влизане при пристигане, тъй като граничните служители все още могат да отхвърлят хора

Абу Кас е ръководител на асоциацията на футболните фенове за Йордания, страна, където 57% от заявленията за виза за САЩ са били отказани през годината до края на септември 2025 г.

"Те отхвърлят хора през последните три до четири месеца", казва той, добавяйки, че не познава нито един привърженик, който да е получил виза.

Асоциацията на йорданските привърженици в САЩ заяви пред BBC, че знае само за един йордански фен, който е получил виза.

Кас казва, че е взел повече от 42 документа със себе си на срещата си за виза в йорданската столица Аман, където заявлението му е било отхвърлено. САЩ не посочват причина, когато отказват виза.

"Това Световно първенство не е наше", отбелязва Кас. "Това Световно първенство не е за арабите, а за тях е. Ако ръководителят на фен асоциацията бъде спрян, кой ще бъде приет?"

Говорител на Държавния департамент заяви пред BBC, че администрацията е "готова да посрещне посетители от цял ​​свят за най-голямото и най-великото Световно първенство по футбол на ФИФА в историята" и че "повечето чуждестранни фенове не е необходимо да използват Fifa Pass, защото са граждани на Канада или на една от 42-те държави, които отговарят на условията за безвизово пътуване" или вече са имали виза.

В него се казва, че във всеки случай "ще отделим необходимото време, за да гарантираме, че кандидатът не представлява риск за безопасността и сигурността на Съединените щати" и че "разглеждаме всяко заявление за виза поотделно след строг преглед и задълбочена проверка, за да определим дали лицето отговаря на условията съгласно законодателството на САЩ".

Министерството на вътрешната сигурност е загрижено за хората, останали в страната след изтичане на визите, и казва, че е имало над 538 000 "събития за престой" между октомври 2023 г. и септември 2024 г. Изследователският център Pew изчислява, че през 2023 г., преди репресиите на президента Тръмп срещу нелегалните мигранти, в САЩ е имало 14 милиона имигранти, живеещи незаконно.

Държавите, които бяха домакини на последните четири световни първенства, създадоха специални визови системи за феновете, въпреки че одобрението на пътните документи все още не беше гарантирано.

Канада и Мексико са съвместни домакини на турнира, но 78 от 104-те мача, включително финалът, ще се играят в градове в САЩ.

Имиграционните и визови схеми на Канада и Мексико се различават от тези в САЩ.

Нито една от страните не е издала забрани за пътуване за конкретни държави, въпреки че Канада, подобно на САЩ, наскоро въведе ограничения за влизане на държави, засегнати от неотдавнашната криза епидемия от ебола

Канада изисква от хората да предоставят биометрични данни за кандидатстване за виза и има две държави, които се класираха за Световното първенство, Иран и Кабо Верде, където Канада няма съоръжения, в които хората могат да бъдат сканирани.

Канада не разбива процентите на откази за виза по вид виза или държава, но общият процент за 2025 г. е 54%.

Мексико не публикува данни за отказите за виза. Изисква се кандидатите да кандидатстват лично в посолство или консулство. От страните, които се класираха за Световното първенство, има осем - Кабо Верде, Демократична република Конго, Кот д'Ивоар, Сенегал, Узбекистан, Босна и Херцеговина, Тунис и Ирак - където Мексико няма дипломатическо представителство, където хората да отидат.