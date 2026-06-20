Нидерландия вкара 5 гола на Швеция на Световното

Нидерландия размаза с 5:1 Швеция в мач от група F на Мондиал 2026, игран на стадион NRG в Хюстън. По два гола за "лалетата" вкараха Брайън Броби и Коди Гакпо, а Антони Еланга беше точен за "Тре Крунур". В края Крисенсио Самървил оформи крайният резултат. Развоят на срещата можеше да бъде различен, ако при 0:2 гол на Густаф Лагербиелке не беше отменен заради засада.

С победата Нидерландия направи голяма крачка към класиране за 1/16-финалите. Хората на Роналд Куман събраха 4 точки, докато Швеция остава с 3. Япония и Тунис, които се изправят един срещу друг утре от 07:00 часа, имат съответно 1 и 0 точки.

В последния кръг Нидерландия играе с Тунис, а Швеция – с Япония.

На 6-ата минута Нидерландия откри резултата. След дълъг пас от вратаря Брайън Броби овладя топката с гръб към вратата и я продължи към Тиджани Райндерс. Халфът намери Коди Гакпо по крилото, а футболистът на Ливърпул нахлу в наказателното поле и подаде по земя. Там Броби засече без колебание и прати топката във вратата за 1:0, завършвайки по впечатляващ начин отлично разиграната атака.

Само две минути по-късно, в 8-ата минута, Швеция реагира мигновено. Виктор Гьокереш беше изведен в наказателното поле, овладя подаването и стреля към долния десен ъгъл, но Барт Вербруген демонстрира класа и спаси по блестящ начин.

В 17-ата минута Нидерландия удвои преднината си. Този път атаката бе развита по десния фланг, откъдето Дензъл Дъмфрис изпрати ниско центриране в наказателното поле. Оставеният непокрит Брайън Броби засече от движение и насочи топката в долния ляв ъгъл за 2:0.

Швеция пропусна отлична възможност да намали изоставането си в 28-ата минута. Виктор Гьокереш подаде чудесно към Асин Аяри в наказателното поле, но халфът не успя да овладее добре на гърди и пропиля обещаваща ситуация.

В 33-ата минута Александър Исак изведе Гьокереш на добра позиция, но нападателят не успя да нанесе качествен удар. Въпреки двата допуснати гола шведите постепенно започнаха да поглеждат все по-смело към вратата на “лалетата“.

Натискът на скандинавците продължи и в 37-ата минута те бяха близо до попадение. Александър Исак стреля по диагонала, но Барт Вербруген се разтегна максимално и спаси.

Само минута по-късно, в 38-ата минута, Коди Гакпо опита късмета си с удар, но шведският вратар улови без особени затруднения.

В 41-ата минута Швеция пропусна нова добра възможност. Асин Аяри се освободи и стреля мощно от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри от вратата. Драматични моменти имаше в 45-ата минута, когато Швеция изпрати топката в мрежата след центриране от пряк свободен удар. Барт Вербруген не се намеси убедително, а Густаф Лагербиелке се разписа с глава. След намесата на ВАР обаче попадението правилно беше отменено заради засада.

В третата минута на добавеното време на първата част Швеция получи пряк свободен удар от отлична позиция. Виктор Гьокереш стреля към близкия ъгъл, но Вербруген отново бе на висота и успя да избие удара.

В петата минута на добавеното време шведите създадоха нова отлична възможност. Асин Аяри отправи великолепен удар към долния ъгъл, но Барт Вербруген за пореден път демонстрира класата си и се намеси решително, запазвайки аванса на Нидерландия от два гола до почивката.

Второто полувреме започна с нов гол за "лалетата", с който "Тре Крунур" беше пратен в абсолютен нокаут. Появилият се на почивката Крисенсио Самървил развинти защитата на Швеция и намери Дъмфрис. Той пусна успореден на голлинията пас, където на втора греда Гакпо засече за 3:0!

54-ата минута кошмарът за Швеция стана пълен. Исак сбърка в атака, последва бърза контра, при която Самървил изведе Гакпо, той финтира защитник и снарядът му остави безпомощен вратаря – 4:0!

Малко след това Исак изведе току-що появилият се в игра Антони Еланга, който намали на 1:4. В 84-ата минута Исак потърси далечния ъгъл, но вратарят на "лалетата" отново спаси. В 89-ата минута Мемфис Депай намери Самървил, който с удар от границата на наказателното поле в долния ляв ъгъл оформи крайния резултат.

Повече спортни новини може да намерите на Gol.bg.