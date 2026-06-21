В кадър: "Самураите" прегазиха Тунис в юбилейния мач номер 1000

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Япония разгроми Тунис с 4:0 в мач от група F на Мондиал 2026 и на практика си гарантира място в елиминациите. Двубоят на стадион "Монтерей" беше и под номер 1000 в историята на световните първенства.

"Самураите" доминираха изцяло и не оставиха съмнение в превъзходството си. Аясе Уеда блесна с два гола, а по едно попадение добавиха Даичи Камада и Джуня Ито. Камада откри още в 4-ата минута, Уеда удвои в 31-ата, Ито направи резултата класически в 69-ата, а нападателят на Фейенорд оформи крайното 4:0 с глава в 83-ата минута.

С успеха Япония се изкачи на второ място в групата. Японците и Нидерландия имат по 4 точки, но "лалетата" са начело заради повече отбелязани голове. В последния си мач Япония ще играе срещу третия Швеция.

Тунис остана без точка и се сбогува с Мондиал 2026. Африканците ще изиграят последния си мач срещу Нидерландия, но вече нямат шанс да продължат напред. Тимът се провали напълно и дори не успя да отправи удар към японската врата. След поражението с 1:5 от Швеция Тунис вече е допуснал общо 9 гола на турнира, а треньорската смяна и идването на Ерве Ренар не дадоха резултат.

ФИФА отбеляза юбилейния мач номер 1000 със специални пачове върху екипите на играчите и съдиите. Срещата беше изгледана от президента на организацията Джани Инфантино, принцеса Такамадо и Христо Стоичков, който има един сезон в японския Кашива Рейсол.

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