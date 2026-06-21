В кадър: Дебютантът Кюрасао запази шансове след геройски мач срещу Еквадор

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Еквадор не успя да победи Кюрасао и двата отбора завършиха 0:0 в мач от група "Е" на Мондиал 2026. Така дебютантът на световни първенства спечели първата си историческа точка.

И двата тима остават с по 1 точка след второто завъртане в групата и запазват шансове за класиране към елиминациите.

Големият герой за Кюрасао беше вратарят Елой Ром. Стражът на Маями ФК направи 15 спасявания и изравни рекорда на бившия вратар на САЩ Тим Хауърд, който също записа 15 спасявания срещу Белгия на Мондиал 2014.

Ром се намеси решаващо още в третата минута, когато спаси удар на Енер Валенсия от близка дистанция. До почивката той спря още няколко опита на Еквадор, а след паузата продължи да държи отбора си в мача с намеси срещу Мойсес Кайседо, Педро Вите, Кевин Родригес, Нилсон Ангуло и Гонсало Плата.

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Кюрасао също имаше шанс да стигне до победата след час игра, но ударът на Леандро Бакуна беше спасен.

Еквадор ще съжалява за пропуските си, след като отправи общо 27 удара към противниковата врата. Тимът се нуждае от победа срещу фаворита Германия, ако иска да продължи напред.

Кюрасао, който загуби с 1:7 от Бундестима в първия си мач, също остава в играта. Дебютантът може да се класира за шестнайсетинафиналите при успех срещу Кот д'Ивоар след четири дни.

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