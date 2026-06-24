Мондиал 2026: Колумбия победи Конго и оглави групата

Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи над ДР Конго с минималното 1:0 на стадиона в Гуадалахара, Мексико, и постигна втора победа на Световното първенство. Така южноамериканците се изкачиха на първата позиция в група "К" и изпревариха тима на Португалия, който по-рано спечели срещу Узбекистан с 5:0, предаде БТА.

Единственият гол в срещата беше дело на Даниел Муньос в 76-ата минута, след като десният бранител на Кристъл Палас беше изведен от Хуан Фернандо Кинтеро в наказателното поле и с по-слабия си ляв крак прати топката в близкия ъгъл на вратата на Лионел Мпаси-Нзау. Лек

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и така Колумбия поведе в резултата.

Муньос отбеляза още в шестата минута, но попадението му с глава беше отменено заради засада. Пет минути по-късно капитанът Хамес Родригес стреля отдалеч, но Мпаси-Нзау с добра намеса отрази неговия удар.

В 42-рата минута дойде най-доброто положение за африканския тим, когато нападателят Седрик Бакамбю получи шанс, но изстрелът му беше спасен от Камило Варгас.

След почивката Колумбия отново беше отборът с по-добри положения. В 50-ата минута крилото Луис Диас получи топката в наказателното поле и премина през един защитник, но вратарят на "леопардите" опази нулевото равенство. Джон Ариас имаше шанс след отразения удар, но стреля покрай вратата.

Така се стигна до попадението на Муньос в 76-ата минута, което даде аванс на Колумбия в резултата, а три минути по-късно Луис Диас прехвърли Мпаси-Нзау и удвои, но голът му беше отменен заради нарушение. Минута по-късно Диас отново направи пробив, но този път засада попречи на играча на Байерн Мюнхен.