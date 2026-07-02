Мондиал 2026: Белгия победи Сенегал след уникален обрат

Белгия се класира за осминафиналите на Мондиал 2026 след уникален обрат 3:2 след продължения срещу Сенегал.

"Червените дяволи" изоставаха с 0:2 в самия край на редовното време, но с два гола на Юри Тилеманс и един на Ромелу Лукаку достигнаха до зрелищна победат.

Титуляр за африканците беше бившият вратар на Локомотив Пловдив Мори Диав,

който сега носи екипа на френския Льо Авър. Неговият съотборник и капитан на сенегалския отбор Калиду Кулибали остана на резервната скамейка.

Първият точен шут в двубоя в Сиатъл дойде в деветата минута и беше отправен от Леандро Тросар, но само четири минути след това късметът спаси "червените дяволи" от попадение. Удар на Исмаила Сар срещна страничната греда, след като вратарят Тибо Куртоа изби топката на пътя му в наказателното поле.

В 25-ата минута Сенегал взе преднина в резултата. Опит за гол на Исмаила Сар с глава след центриране на Садио Мане срещна страничния стълб, а

при добавката Хабиб Диара се разписа за 1:0.

В самия край на първата част белгийците имаха шанс да изравнят, но шут на Максим де Кайпер беше отразен от Мори Диав.

На почивката в игра за Белгия влезе звездата Ромелу Лукаку, но в 51-ата минута Сенегал достигна до втория си гол в двубоя. Муса Ниакате намери с прецизно дълго подаване Сар, който от движение направи резултата 2:0. Това е четвърти гол за нападателя на Кристъл Палас по време на турнира в Северна Америка.

Малко след това Нико Раскан и Доди Лукебакио замениха неубедителните Кевин де Бройне и Жереми Доку.

Последваха нови неубедителни изяви за Белгия в атака, като едва в 77-ата минута удар на Доди Лукебакио не намери целта.

Когато

изглеждаше, че Сенегал ще спечели в редовното време,

белгийците върнаха един гол чрез Лукаку в 86-ата минута. Нападателят се разписа отблизо след асистенция на Тома Мюние.

По-малко от три минути по-късно Леандро Тросар центрира в наказателното поле, излезлият неразчетено напред вратар Диав помогна на Юри Тилеманс да изравни за 2:2 с глава.

Белгия демонстрира по-сериозно настроение за игра в началото на продълженията, но в 109-ата минута удар на Ибрахим Мбайе премина на сантиметри покрай вратата на "червените дяволи".

В 117-ата минута Лукебакио стреля от наказателното поле в напречната греда на вратата на Сенегал, но секунди преди това Ламин Камара фаулира Юри Тилеманс. Главният съдия Саид Мартинес прегледа ситуацията пред вратата на африканците и дълго се консултира с видео асистент реферите,

след което отсъди дузпа за Белгия.

Тилеманс беше точен от бялата точка и осигури успеха за "червените дяволи" с 3:2 след втория си гол в двубоя.

В следващите минути Сенегал опита, но не успя да достигне до равенството.

На осминафиналите Белгия ще се изправи срещу САЩ.