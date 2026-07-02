Мондиал 2026: С 10 души САЩ отстраниха Босна и Херцеговина

Съединените щати си осигуриха място на осминафиналите на Световното първенство по футбол след победа с 2:0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния.

Това бе едва втора победа за САЩ в директни елиминации на мондиали от девет опита, като тя дойде и след като съставът на селекционера Маурисио Почетино игра с човек по-малко в последния половин час заради червен картон. Американците нямаха успех в последните си 13 мача на световни финали срещу европейски противници (шест равенства, седем загуби).

На осминафиналите САЩ ще срещнат тима на Белгия, който по-рано отстрани Сенегал на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Двубоят е на 7 юли от 3:00 часа българско време.

Успехът за съдомакините на първенството донесоха Фоларин Балогун с попадение в 45-ата минута и Малик Тилман, който се разписа в 82-ата, предаде БТА. Именно

Балугон получи червен картон за нарушение в 64-ата минута.

Босненците първи организираха по-опасна атака, когато в 10-ата минута вратарят на САЩ Мат Фрийз трябваше да парира мощен удар на Ермедин Демирович от границата на наказателното поле.

Американските футболисти имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Фоларин Балогун в 29-ата минута, но не последва сигнал от рефера. Две минути по-късно Балогун прати топката в мрежата на съперника, демонстрирайки самообладание, но голът не бе зачетен заради засада.

Той все пак стигна до третото си попадение в турнира в 45-ата минута, преодолявайки вратаря Никола Васил за 1:0. САЩ почти удвоиха преднината си в добавеното време на първата част, когато Фоларин Балогун удари греда.

Отборът на Босна и Херцеговина претърпя тежък удар няколко минути след началото на второто полувреме, след като

капитанът Един Джеко трябваше да бъде принудително заменен заради контузия.

В 64-ата минута тимът на САЩ остана с 10 души на терена, тъй като след проверка със системата за видеоарбитраж-ВАР голмайсторът Фоларин Балогун бе изгонен за нарушение срещу Тарик Мухаремович.

Въпреки численото си предимството босненците се затрудниха да преодолеят опонента, а в 79-ата минута попадение на Кристиан Пулишич за САЩ не бе зачетено поради засада. В 82-ата минута

американците стигнаха до втори гол, след като Малик Тилман изпълни чудесен свободен удар

от около 20 метра, правейки резултата 2:0.

Ермин Махмич пропусна възможност за Босна и Херцеговина в добавеното време на срещата, а тимът претърпя поражение в първия си мач от директните елиминации на Световно първенство. От друга страна състезателите на Маурисио Почетино се представиха на ниво въпреки трудностите в мача, за да си осигурят място на четвърти пореден осминафинал на световни финали, в които участват.