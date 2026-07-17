Сензацията Кабо Верде няма загуба от финалистите в редовното време

Дни преди финала между Испания и Аржентина футболните наблюдатели отбелязват, че има един отбор, когото двата най-силни отбора не можаха да поледят в редовното време.

Това е сензацията на мондиала Кабо Верде. Още с първия си мач африканският отбор от островния архипелаг в Атлантическия океан показа, че в никакъв случай няма да е фигурант, като при дебюта си на световно първенство постигна шокиращо нулево равенство с европейския шампион Испания.

Тогава изгря звездата на 40-годишния вратар Возиня.

Безработният в момента страж започна най-високия футболен форум с 50 000 последователи в инстаграм, а завърщши първенството с 30 милиона.

Кабо Верде влезе в елиминациите и изигра последния си двубой на мондиал 2026 в 1/16-финалите срещу световния шампион Аржентина. И не загуби и срещу него в рамките на редовното време. Благодарение на попадение, отбелязано от полузащитника на “Лудогорец” Дерой Дуарте за 1:1.

Така, след като бе оформен финалът Испания - Аржентина, се оказва, че Кабо Верде е единственият отбор, който е играл и срещу двамата участници в решителния за трофея мач.

А бъдещите финалисти не са успели да го победят за 90 минути

(те, разбира се, са повече с паузите за водопой и продълженията).

Возиня и компания озориха Аржентина в продълженията, където им върнаха гол, за да изравнят за 2:2. После обаче Лео Меси и съотборниците му стигнаха до спасително 3:2 и избегнаха дузпите.

В групата африканският представител направи още 2 равенства след нулевото с испанците.

2:2 срещу другия фаворит за влизане в елиминациите Уругвай и нови нули със Саудитска Арабия класираха Кабо Верде на второ място в групата при първото участие на световно.