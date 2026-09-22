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Литовец отупа Гришо още на старта в Сен Тропе

Българинът загуби от 198-ия в световната ранглиста Едас Бутвилас

22.09.2026 | 21:29 ч. Обновена: 22.09.2026 | 21:29 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Григор Димитров напусна Чалънджър турнира във френския град Сен Тропе още в първи кръг.

Най-добрият ни тенисист отпадна от надпреварата след поражение от 198-ия в световната ранглиста Едас Бутвилас (Литва) с 6-7 (3), 3-6 за близо час и половина игра.

Гришо, който миналата уикенд не успя да помогне на България да победи Дания за Купа Дейвис, отстъпи в първата част след тайбрек. Преди това не се стигна до нито една точка за пробив в сета, а в дългия гейм Бутвилас спечели шест безответни точки от 2-0 в полза на Димитров. Във втория сет българинът се и поумори и съперникът му се възползва от това с два пробива след средата на частта.

Така шестият поставен в схемата хасковлия е аут още на първото препятствие, докато литовският му опонент ще играе на осминафиналите с представителя на домакините Харолд Майо. 

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