Äâà äíè ïðåäè äà èç÷åçíå Èâàíà ïóáëèêóâàëà 57 êëèïà â TikTok

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Ñíèìêà: 24 ÷àñà
Îñîáåíà àêòèâíîñò å îòáåëÿçàíà â òèê-òîêà íà 17-ãîäèøíàòà ó÷åíè÷êà îò Äóïíèöà Èâàíà Ãåîðãèåâà â ïîñëåäíèòå äâà äíè ïðåäè äà èç÷åçíå, ïèøàò îò "24 ÷àñà".
Ìîìè÷åòî çà ïîñëåäíî å áèëî íà ó÷èëèùå íà 22 ôåâðóàðè, êîãàòî ñè å òðúãíàëî ïî îáÿä, áåç äà ñè âçåìå ÷àíòàòà è ìîáèëíèÿ òåëåôîí, îñòàâåíè â êëàñíàòà ñòàÿ.
Îòòîãàâà, øåñòè äåí, íàä 150 ïîëèöàè, ãîðñêè ñëóæèòåëè, ïëàíèíñêè ñïàñèòåëè è äîáðîâîëöè èçäèðâàò Èâàíà, êàòî ñà îáõîäåíè íàä 600 äêà ïëîù îêîëî Äóïíèöà è ñúñåäíèòå ñåëà.
Â÷åðà ïðîôèëíàòà é ñíèìêà âúâ ôåéñáóê áå ñìåíåíà, íî íå å ÿñíî êîé ãî å íàïðàâèë.
Â ïðîôèëà é â Òèê-òîê ïúê îò 21 è 22 ôåâðóàðè ñà êà÷åíè îáùî 57 íåéíè êëèïà. Íÿêîëêî ñà îò ó÷èëèùåòî, íà êîèòî ñ âèæäà îòâîðåíà òåòðàäêà ñ äàòà 21 è 22 ôåâðóàðè.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase