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Äâà äíè ïðåäè äà èç÷åçíå Èâàíà ïóáëèêóâàëà 57 êëèïà â TikTok

Â÷åðà ñíèìêàòà é âúâ Facebook áå ñìåíåíà
27 ôåâ 2024 11:34, Íåëè Õðèñòîâà
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Ñíèìêà: 24 ÷àñà

Îñîáåíà àêòèâíîñò å îòáåëÿçàíà â òèê-òîêà íà 17-ãîäèøíàòà ó÷åíè÷êà îò Äóïíèöà Èâàíà Ãåîðãèåâà â ïîñëåäíèòå äâà äíè ïðåäè äà èç÷åçíå, ïèøàò îò "24 ÷àñà".

Ìîìè÷åòî çà ïîñëåäíî å áèëî íà ó÷èëèùå íà 22 ôåâðóàðè, êîãàòî ñè å òðúãíàëî ïî îáÿä, áåç äà ñè âçåìå ÷àíòàòà è ìîáèëíèÿ òåëåôîí, îñòàâåíè â êëàñíàòà ñòàÿ.

Îòòîãàâà, øåñòè äåí, íàä 150 ïîëèöàè, ãîðñêè ñëóæèòåëè, ïëàíèíñêè ñïàñèòåëè è äîáðîâîëöè èçäèðâàò Èâàíà, êàòî ñà îáõîäåíè íàä 600 äêà ïëîù îêîëî Äóïíèöà è ñúñåäíèòå ñåëà.

Â÷åðà ïðîôèëíàòà é ñíèìêà âúâ ôåéñáóê áå ñìåíåíà, íî íå å ÿñíî êîé ãî å íàïðàâèë.

Â ïðîôèëà é â Òèê-òîê ïúê îò 21 è 22 ôåâðóàðè ñà êà÷åíè îáùî 57 íåéíè êëèïà. Íÿêîëêî ñà îò ó÷èëèùåòî, íà êîèòî ñ âèæäà îòâîðåíà òåòðàäêà ñ äàòà 21 è 22 ôåâðóàðè.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Íåëè Õðèñòîâà

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ñëó÷èëî è ñå å íåùî ïðåäè 18 ìèíóòè
â òèê òîê ñàìî óæàñíè íåùà ñëàãàò . íÿìà äà ÿ íàìåðÿò . àêöèè íà ïîëèöèÿòà ïðàâÿò ìíîãî ðÿäêî è âñå ïàê å äîáðå . à â ïðîôèëà àäìèíèñòðàòîðà ìîæå äà ÿ å ñìåíèë . çàùî å èçáÿãàëà íà îáÿä . ÷åñòî ëè ñè îñòàâÿ òåëåôîí , ÿêå, òåòðàäêà è ñè çàìèíàâà . ñòðàííî .
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