Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Кръстаич извика 25 играча за мачовете с Литва и Албания

Ето на кои ще разчита селекционерът
25 сеп 2023 14:29, Красимир Ангелов
6
Кръстаич извика 25 играча за мачовете с Литва и Албания
Снимка: Lap.bg

Селекционерът на българския национален отбор Младен Кръстаич обяви имената на 25 футболисти, повикани за предстоящата европейска квалификация срещу Литва (14 октомври) и гостуването на Албания в приятелски мач три дни по-късно.

Единствената промяна, спрямо групата от септември за мачовете с Иран и Черна гора, е свързана със завръщането на халфа на Левски Марин Петков, който се възстанови от контузия.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън);

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА–София), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски);

Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Марин Петков (Левски), Илия Груев (Лийдс Юнайтед), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Кифисия), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт);

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Ризеспор), Преслав Боруков (Арда).

По публикацията работи: Красимир Ангелов

6
Още по темата: национален отбор по футболМладен Кръстаич
Още от Спорт
Атлетико тресна Реал, Мората наказа бившите си
Още от Спорт
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
6
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 20 минути
България - Литва 0-1
5
0
 
1
 
! Отговори
VladTepes преди 1 час
Даниел Наумов и Иван Дюлгеров са класни вратари, в защита Виктор Попов има добри изяви, но читави полеви играчи не се виждат.
4
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 3 часа
Нема материал!!! Бойко и Боби знаят защо!!!
3
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 3 часа
Бате Младен, подмладява отбора.
2
1
 
3
 
! Отговори
Бобе Мехаелов преди 4 часа
Српска Сливовиza ша има ли колега?
1
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
И 55 да викне пак ще са пълна скръб.
Виж всички

Investor

Новото поколение служители – в "Бъдещето: Работодатели и кариера" по Bulgaria ON AIR
Индексите на Wall Street започват последната седмица на септември на червено*

BGONAIR

От "Продадена ли е София?" до "екзотично предложение" - как депутатите реагираха за Хекимян?
Хекимян посочи кои са основните му приоритети, бившата му телевизия ограничи достъпа му

BLOOMBERGTV

От инфлацията в евро зависи колко дълго ще продължи затягането на лихвите от ЕЦБ
Дори кризата от 2008 г. не ограничи икономическата свобода, така както Covid

GOL

ПСЖ готви трансферен удар със звезда на Реал Мадрид
Славия посече феновете на Левски с цената на билетите

AUTOMEDIA

Honda и Dongfeng създават съвместна марка електромобили
Jeep подготвя конкурент на BMW iX

TIALOTO

Александра Грант за Киану Рийвс: Той е моето вдъхновение
Вдъхновение за песен: Тейлър Суифт подкрепи новото си гадже Травис Келси

PULS

Мозъчната стимулация - полезна за отказване от никотин
Стимулацията засяга области в мозъка, които влияят на...
Какво е хистеректомия?

AZ-JENATA

Как да се гримирате, ако сте на 40+ години?
Не подчертавайте прекалено много веждите
Depeche Mode представят видеото към парчето си My Favourite Stranger

TEEN

Седмичен любовен хороскоп 25 септември - 1 октомври
Ето какво ви очаква в любовта тази седмица
Джеси Джей с оранжев боб
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2023 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2023 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |