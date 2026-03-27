Малката дъщеря на Моника Белучи и Венсан Касел краси корицата на сп. Vogue

Младото момиче тръгва уверено по стъпките на красивата си майка и на голямата си сестра Дева Касел

27.03.2026 | 01:30 ч.
Снимка: Getty Images

Красотата се предава по наследство. Доказателство са дъщерите на Моника Белучи и Венсан Касел. Свикнахме да виждаме по-голямата, Дева Касел, на модния подиум и на кориците на списанията. Младата дама пленява сърцата на феновете с нежната си женственост и грация, присъщи за красивата ѝ майка.

Изненадата е по-малката дъщеря на италианската звезда, Леони Касел. 16-годишната млада дама вече тръгва по стъпките на майка си и сестра си.

По-малката дъщеря на Моника Белучи – Леони – направи впечатляващ дебют на корицата на Vogue Italia за април 2026 г., превръщайки се в едно от най-обсъжданите нови лица в модата. Почти на 16 години, младата наследница на звездното семейство Белучи-Касел влиза уверено в светлината на модния блясък, но го прави по свой начин – с естественост, емоционалност и силна връзка със семейството си.

Фотосесията за корицата на Vogue Italia представя Леони Касел не просто като модел, а като тийнейджърка в процес на израстване – между детството и зрелостта, между мечтите и реалността.

Заснета в апартамент в Париж, историята разкрива интимни моменти от ежедневието ѝ, в които тя споделя време с майка си Моника Белучи – двете готвят заедно, смеят се, подготвят се пред огледалото. Тази близост между майка и дъщеря се превръща в една от ключовите теми на снимките и интервюто.

