СЗО: Свидетели сме на здравна криза в реално време в Близкия изток

Необходимо е пълно спиране на военните действия в Близкия изток, за да се спре "здравна криза, разгръщаща се в реално време“, заяви ръководителят на Световната здравна организация в региона.

Болниците и другите здравни заведения трябва да се третират като "безопасни убежища“, призова д-р Ханан Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие.

Тя каза, че служителите актуализират насоките и се подготвят в случай на каквото и да е въздействие върху ядрени обекти и че атаките срещу инсталации за обезсоляване на вода биха били "катастрофа“.

22-те държави и територии в региона включват Иран и държавите от Персийския залив, както и Газа, Судан, Афганистан и Пакистан.

Ситуацията е доста трудна от известно време, но това, което виждаме днес, е просто реална регионална здравна криза, която се разгръща в реално време в множество части на този регион“, каза Балхи пред Guardian.

"Не става въпрос само за загуба на животи. Става въпрос за срив на достъпа [до здравеопазване] в много, много измерения, далеч надхвърлящи това, което бихме си представили", казва експертът на СЗО.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран е убила повече от 1000 души в Ливан, над 1500 в Иран и 16 в Израел, според властите на всяка страна, като са регистрирани повече от дузина смъртни случаи в Западния бряг и арабските държави от Персийския залив.

Хората с хронични заболявания са били засегнати от прекъсване на лечението поради затварянето на болници и "изкореняването и разселването на хора, като в рамките на по-малко от месец 3,2 милиона са били разселени от домовете си в Иран и повече от 1 милион в Ливан“, каза Балхи.

Вредите от конфликтите в региона, каза тя, ще бъдат дългосрочни дори след прекратяване на откритите военни действия. Тя изрази загриженост относно последиците за майчината смъртност и психичното здраве, както и за децата, останали сираци и без образование.

Балхи каза, че е "много, много притеснена“ и от потенциала за попадение на ядрени обекти, независимо дали умишлено или случайно, и от здравните последици от липсата на вода, ако инсталациите за обезсоляване бъдат допълнително атакувани.

Тя говори преди Иранската организация за атомна енергия да съобщи за снаряд, ударил територията на атомната електроцентрала в Бушер във вторник вечерта. Съобщава се, че същото съоръжение е било ударено на 17 март.

"Притеснението ми ме кара да се подготвя и екипите ми да се подготвят. И това правим“, каза тя.

На въпрос за заплахата на Иран да унищожи инсталациите за обезсоляване, тя каза, че „това би било катастрофа“, потенциално оставяйки огромен брой хора в страните от Персийския залив без вода.

СЗО работи с други агенции на ООН, "за да се опита да намери начини за потенциално смекчаване на подобна катастрофа, ако тя се случи“. Балхи каза, че дъждовната вода може също да пренесе замърсяване от атаки срещу нефтени обекти или ядрени съоръжения в подземни водоизточници.

"Така че дори да има някаква надежда за други видове водоизточници, те могат да се замърсят. Виждаме как това се развива по много опасен начин и единственото решение за нас в този момент е значителна деескалация или пауза – и да се надяваме, постоянна пауза – в тази ескалация на войната", казва експертът на СЗО.

СЗО е потвърдила десетки атаки срещу здравеопазването в Ливан, Иран и Израел от началото на войната между САЩ и Иран.

А миналата седмица атака срещу учебната болница Ел-Даеин в Източен Дарфур, Судан, доведе до смъртта на най-малко 70 души, включително 13 деца, две медицински сестри и един лекар, оставяйки болницата нефункционираща.

Балхи каза, че в миналото хората във воюващи страни "са се крили в болниците, защото са били сигурни, че няма да бъдат бомбардирани. Това вече не е така. Така че мисля, че трябва да се съсредоточим много върху това как да възстановим спазването на международното хуманитарно право относно осигуряването на здравеопазване.“

Междувременно тя каза, че кризите в Газа, Судан и Йемен се пренебрегват, тъй като вниманието на света се насочва към конфликта между САЩ и Иран. "Много е обезпокоително, защото зад това пренебрежение се крият много трудности, смърт, болести и разселване, които остават незабелязани", споделя Балхи.