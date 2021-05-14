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Шофьор блъсна велосипедист във Велико Търново

Пострадалият е с множество фрактури и се лекува в болница
14 май 2021 14:03, Ния Христова
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Шофьор блъсна велосипедист във Велико Търново
Снимка: БГНЕС
Велосипедист е пострадал при инцидент във Велико Търново. Произшествието е станало снощи около 23:00 ч. на ул. "Краков" в областния град, съобщават от ОДМВР, предаде Bulgaria ON AIR.
 
Според първоначална информация лек автомобил "Опел", управляван от 26-годишен мъж от с. Дъскот, е блъснал велосипед, управляван от 22-годишен мъж от същия град.
 
Младият колоездач е получил множество фрактури в областта на таза. Настанен е за лечение във великотърновската болница. Водачите са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.
 
Причините за произшествието са в процес на изясняване.
По публикацията работи: Ния Христова

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До 4 преди 2 минути
С тези пътища, трошките не са ти най-големия проблем. :-) Един колега за 6 месеца си потроши и двете ръце с колелото. Нямаше инциденти с коли, само с дупки, бордюри и стълбове! Дано човекът да оживее и да е добре. Много неприятен инцидент.
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Анонимен преди 35 минути
До Анонимен 1

То от толкова трошки човек не може малко да се пораздвижи, голема селяния :))
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Анонимен преди 35 минути
Тоя сигурно се е пуснал с 80 надолу по Краков и се е забил в колата!
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Киро Кюмюря преди 52 минути
майка си ли е търсил борсука по нощите с колело!?...
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Анонимен преди 1 час
Всички знаем, че велосипедистите масово не ползват светлоотразители вечер, не спазват правилата за движение по пътищата и куп други неща! Повече ме е страх от тях отколкото от пешеходците даже! Случая може и да не е бил такъв, но ме съмнява..
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