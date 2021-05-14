Шофьор блъсна велосипедист във Велико Търново

Bulgaria ON AIR. Велосипедист е пострадал при инцидент във Велико Търново. Произшествието е станало снощи около 23:00 ч. на ул. "Краков" в областния град, съобщават от ОДМВР, предаде

Според първоначална информация лек автомобил "Опел", управляван от 26-годишен мъж от с. Дъскот, е блъснал велосипед, управляван от 22-годишен мъж от същия град.

Младият колоездач е получил множество фрактури в областта на таза. Настанен е за лечение във великотърновската болница. Водачите са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване.