Майката на загиналото дете в Несебър: Не ни беше направен инструктаж

Дни след тежкия инцидент в Несебър, при който загина дете на 8 години, майката Мария Данева разказа пред bTV за трагедията. Ден след тежкия инцидент при падане от парашут стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

“На Несебър сме всяка година, откакто се е родило детето. На едно и също място, защото е много хубаво там. От три години, откакто детето направи пет, само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. Би трябвало да е безопасно“, разказва Мария.

“Тази година вече ги чакаше. Първия ден, нямаше ги втория ден. И като ги видя на третия ден, както бяхме на почивката и тича и се радва, и моли да го качим. Отидохме и нищо - нито инструктаж се проведе, нито нищо“, разказа майката. Мария добавя, че след като са качени на лодката са вдигнати доста нагоре. “Не знам на колко метра“, уточни тя.

Мария разказва, че детето се е радвало и разглеждало. “Беше супер изпълнително дете - като му казваш не мърдай, стои и не мърда. Държеше се и само си мърдаше очичките, за да разглежда колко е красиво и да се радва, че най-после е горе. И колко е хубаво морето, и как ще ходи на “Слънчев бряг“ на лунапарк вечерта“.

След това за част от секундата се е чуло “так-так”, последвало е скъсване и на двата колата. От поддържащите колани са се виждали конци - разплетени и скъсани,

“Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу“, разказа Мария Данева.

Майката се е опитала да се откопчае, за да може да слезе при детето, но не е успяла. “Лодката стоя, стоя. А мен ме държат във въздуха… И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в съвсем в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето. И като махах по-усилено вече да видят, с идеята да видят къде е и вече започнах да го губя от поглед и аз продължавам да стоя горе“, продължава разказа си майката.

“Дойде един джет и го качиха, а мен продължават да ме държат горе. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или поне да звъннат, за да могат да знам какво е състоянието на детето. Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време с каквото мога да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъсняваше. После казах, че трябва да дойде друга линейка, която е реанимационната линейка, сега закъснява още повече“, обясни майката.

Мария споделя, че никой от фирмата, поддържаща атракциона не се е представил. “Нито съм се е разписала, където и да било, за да видя някакъв документ. Абсолютно нищо - нито ни е проведен инструктаж, нито сме разписвали каквото и да е“, допълни тя.

“По принцип аз съм видяла в сайта, че е подходящо, че е безопасно за деца над 3 години. За едно преживяване, при което съм решила, че той вече на 8 и може да се качи, че е голям, достатъчно голям, след като е разрешено на деца от 3 години. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, завърши разказа си майката на детето.