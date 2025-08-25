Хеликоптерът с малкия Мартин на борда кацна в София

Въздушната линейка с 4-годишния Мартин на борда кацна на хеликоптерната площадка на столичната болница "Света Екатерина”. Детето ще бъде транспортирано в "Пирогов" и настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа, съобщава БНТ.

Хеликоптерът излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

4-годишният Мартин беше блъснат заедно с майка си - 35-годишната Христина, от АТВ в Слънчев бряг. Момченцето остава в критично състояние, след като 18-годишният Никола Бургазлиев го блъсна с АТВ на 14 август заедно с още четирима души.

Състоянието на майката на Мартин - Христина, също остава без промяна и е в мозъчна смърт.