Желязков: Създаде се информационна каша за самoлета на Урсула

Премиерът Росен Желязков даде брифинг в Министерски съвет и отново даде разяснение около случая със самолета на Урсула фон дер Лайен. По думите на Желязков се е създала информационна каша около инцидента. “Това е част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии”, на мнение е премиерът.

"По време на захождането на самолета на председателя на ЕК, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив”, обясни Желязков.

Министър-председателят добави, че когато делегацията е слязла от самолета, всичко е било споделено с него.

“В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване - това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях”, уточни Желязков.

“В ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, данните се приемат за 100% достоверни, още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро”, обясни още Желязков.

"Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината или замаскиране. В случая очевидно имаме интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестония спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация вади своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително”, каза още Желязков.

Той съобщи, че на 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия, такива има всеки ден от началото на войната в Украйна и ще продължат до нейния край.

По думите му опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна.

"Ние сме разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции и ведомства, призвани да отговарят за регулацията на авиоконтрола, както и тези, призвани да защитават националната сигурност. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет”, добави премиерът.