Пилот, летял в района ден след полета на Фон дер Лайен: Зоната има известни GPS смущения

Шон Фицпатрик е опитен пилот, летял в района ден след полета на Урсула фон дер Лайен, при който било регистрирано заглушаване на GPS сигнала.

„Знаем, че това летище се намира на ръба на зона с известни GPS смущения. Затова предварително блокираме GPS сигнала на самолета, за да не получаваме объркващи данни в навигационната система. Продължаваме да летим нормално", обясни той пред NOVA.

Според Фицпатрик такива зони на смущения се простират по целия Черноморския регион. Той добави, че пилотите на самолета, в който е пътувала Урсула фон дер Лайен, се върнали към това, което всички правят от десетилетия – използвали са конвенционални навигационни системи за кацане.

„В случая с фон дер Лайен става въпрос за „GPS jamming", когато се получават смущения. По-опасна форма е „GPS spoofing", при която се подават фалшиви сигнали за местоположение", категоричен е експертът.

Премиерът Росен Желязков официално отрече версията за хибридна атака, но в Брюксел се обсъжда възможна руска намеса.