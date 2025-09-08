IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Патриарх Даниил: Богородица донесе радост за света

Призова миряните да живеят в радостта от Рождество Богородично

08.09.2025 | 10:28 ч. Обновена: 08.09.2025 | 11:16 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова миряните да живеят в радостта от днешния празник - Рождество Богородично. Днес той отслужва света литургия в столичния храм „Рождество Богородично“, кв. „Лагера“.

„Днес Светата православна църква пее „Твоето раждане Богородице, възвести радост за цялата вселена." Църквата пее тази радост, която днес виждаме, че действително е радост за цялата вселена", каза патриарх Даниил пред журналисти.

„Ако се замислим как получихме тази велика радост, отговорът е: Посредством велика вяра, търпение, велико упование в Бога, чистота, молитва и милосърдие. Това е пътят да усвоим радостта и да живеем в нея и днес, защото Богородица донесе радост за света. Ако тази радост липсва в нас, трябва да се запитаме дали имаме вярата", каза още патриарх Даниил.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

патриарх даниил богородица
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem