Украйна връща телата на 1000 загинали войници

Украйна е репатрирала телата на 1000 загинали войници, съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници на 26 февруари.

Размяната идва в момент, когато преговорите между Украйна и САЩ продължават в Женева като е в ход подготовка за нов кръг от тристранни преговори с Русия, за които Вашингтон се надява да посредничи през следващите седмици.

"Разследващите правоохранителните органи, заедно с представители на украински експертни институции, ще предприемат всички необходими мерки, насочени към идентифициране на репатрираните починали“, съобщи Координационният щаб.

Съветникът на руския президент Владимир Путин, Владимир Медински, заяви, че Русия от своя страна е получила телата на 35 загинали руски войници, съобщи руската държавна медия РИА Новости.

Украйна вече върна телата на 1000 загинали войници по време на мисия за репатриране на 29 януари.

Въпреки по-тежките загуби във войната си срещу Украйна, Русия вероятно предава повече тела, отколкото получава, тъй като нейните войски са заловили повече украински тела, отколкото обратното, тъй като те са били в настъпление през по-голямата част от войната, според базираната в Киев независима аналитична платформа VoxUkraine.

Истанбулските споразумения се отнасят до преговорите между Москва и Киев, проведени в Турция през 2025 г., които проправиха пътя за репатрирането на телата на загиналите войници от Русия от Украйна. Първото репатриране по Истанбулските споразумения се състоя през юни и оттогава са върнати хиляди тела.

В публикацията си в Telegram Координационният щаб благодари на Международния комитет на Червения кръст за помощта му за осъществяване на последното репатриране, в допълнение към гражданско-военното сътрудничество с въоръжените сили на Украйна, Съвместния център за осигуряване на мерки на въоръжените сили и правоприлагащите органи под ръководството на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.