Средният осигурителен доход за юли 2025 г. е 1844,98 лв.

10.09.2025 | 10:30 ч. Обновена: 10.09.2025 | 10:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2025 г. е 1844,98 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 август 2024 г. до 31 юли 2025 г. е 1762,62 лв., обяви Националният осигурителен институт.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

