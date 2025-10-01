В кадър: УЗФ даде старт на академичната 2025/2026 година

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 29 / 29

Истинското учене е, когато в един момент се опиташ да надмогнеш или да не си съгласен с преподавателите“, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев при откриването на академичната 2025/2026 година в Университета по застраховане и финанси (УЗФ).

Церемонията се състоя в аулата на висшето училище в присъствието на студенти, преподаватели, представители на академичната общност и бизнеса.

Сред официалните гости бяха Левон Хампарцумян, член на настоятелството на УЗФ и председател на Българския форум на бизнес лидерите, главният изпълнителен директор и председател на УС на "Дженерали застраховане" АД Николай Станчев.

Вицепремиерът Дончев отбеляза, че стои пред присъстващите с вълнение и известно недоумение, тъй като е обикновен хабилитиран преподавател без академична степен. Той отправи приветствия към преподавателите и каза, че познава радостта и вълнението от срещата със студентите и ученици. В соловото си той засегна и темата за изкуствения интелект в образованието.

"Изкуственият интелект в идеалния случай е незаменим – това е усилвател на умения и таланти. Разбира се, за да действа като такъв, трябва да имате умения и таланти, които съм убеден, че притежавате", каза Томислав Дончев и пожела на студентите успешна учебна година.

Ректорът проф. Борис Велчев отбеляза промяната в статута на висшето училище. "Само преди два дни надписът на входа беше сменен. До този ден надписът гласеше Висше училище по застраховане и финанси, а сега пише Университет по застраховане и финанси", каза той и подчерта, че това е резултат от почти четвърт век усилия да се превърне висшето училище в пълноценен университет.

"Трябва да благодаря лично на моите колеги, на преподавателите, на администрацията на университета, но и на всички наши поколения студенти, които показаха, че завършилите тук стават бъдещите бизнес лидери на България", каза още проф. Велчев.

В приветственото си слово Николай Станчев даде на студентите съвети от своя професионален опит, които да им послужат за бъдещото развитие. „Първият ми съвет е да трупате знания. Това са години, в които вие трябва да трупате знания. Колкото повече знания имате, толкова повече опции в бъдещето ще имате“, каза той. Станчев подчерта, че университетът е място за развитие на личността и призова младите хора да бъдат активни, да общуват и да участват в различни инициативи. „Умението да работите с други хора и да работите добре в екипи е изключително важна ценност - ще усетите това във вашата кариера“, каза още той и насърчи студентите да не бягат от предизвикателствата.

Председателят на студентския съвет Николай Бъчваров също отправи послание към колегите си. „Хората около вас не са просто вашите колеги. Помислете за студента, който седи до вас – той всъщност е вашият бъдещ бизнес партньор или пък вашият най-добър приятел, а защо пък не вашият шеф или дори служител“, каза Бъчваров. Той допълни, че мрежата от контакти, създадена още по време на следването, е ценен капитал за бъдещето.

Молебен за успешна учебна година бе отслужен от иконом Николай Георгиев, който пожела на студентите здраве и ползотворна работа, пише БТА.