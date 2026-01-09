Драми във връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Отново се появиха слухове, че има напрежение във връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе. И то е предизвикано от това, че двамата имат различни мнения относно това дали трябва да живеят заедно постоянно. 30-годишният актьор предпочита да живее в Ню Йорк Сити. А 28-годишната риалити звезда си е привързана към Лос Анджелис. Казва се, че Тимъти се стресира, че ще изгуби рутината, която има в Ню Йорк. И не иска да бъде с Кайли 24/7.

"Кайли помоли Тимъти да се премести в Ел Ей за постоянно, но той не е готов да замени живота си в Ню Йорк все още. Той е много влюбен в своя лайфстайл и не иска да нарушава ежедневната си рутина. Той също не иска двамата да са заедно 24/7 точно сега; и двамата са невероятно заети и ценят, че имат независимостта да прекарват време с техните собствени приятели и семейство", посочи източник на "The Sun".

Още за отношенията четете в teenproblem.net