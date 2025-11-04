Димитър Радев: Еврозоната е отговорност и възможност за България

Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност, тъй като страната е една от най-старите държави в Европа с дълбоко вкоренена европейска идентичност. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната".

Събитието, организирано от Министерството на финансите и БНБ, се провежда в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

По думите на Радев контекстът на присъединяването към еврозоната има едновременно историческо и стратегическо измерение, като се свежда до въпросите за посоката и принадлежността на България.

"И двата въпроса имат един и същи отговор и отговорът е Европа. Или по-точно казано - сърцето на Европа", каза Радев.

Той подчерта, че България е европейска по своето историческо наследство и идентичност и няма друга естествена посока на развитие.

"Следователно това, което правим с присъединяването към еврозоната, не е политическа конюнктура. Това е историческа закономерност", отбеляза Радев.

Управителят на БНБ изтъкна, че този процес показва отговорността и ангажимента на България към европейския проект. "Аз намирам за забележителен факта, че ние се присъединяваме точно сега, когато света и Европа е изправена пред много сериозни трудности. Ние не искаме да гледаме на тези процеси отстрани. Искаме да бъдем активна част в дискусията и в решаването на тези проблеми", каза той.

Той допълни, че еврозоната и Европейският съюз са световен лидер по отношение на сигурността и просперитета на своите граждани. Според него предизвикателствата трябва да се възприемат като възможност, а фактът, че еврото е втората по значение световна резервна валута, поставя членството на България в нов стратегически контекст.

Радев подчерта, че страната трябва да продължи да поддържа разумна макроикономическа политика и след присъединяването към еврозоната. Той изрази увереност, че България има капацитета да се справи с предизвикателствата, свързани с фискалната позиция на страната, която е под натиск през последните няколко години.

"БНБ ще бъде критичен и същевременно конструктивен глас в рамките на своя европейски и национален мандат. БНБ ще остане източник на предвидимост и стабилност и за домакинствата и за бизнеса", каза Радев.

По думите му присъединяването към еврозоната не е краят, а началото на пътя.

"Надявам се това да е началото на пътя към икономически просперитет и по-добър живот за българите", заключи Димитър Радев.