Еньо Савов от БСП: Спокойни сме, ще влезем в следващото НС

В споразумението с Украйна има твърде много обвързващи елементи, смята той

08.04.2026 | 23:15 ч. 4
Bulgaria ON AIR

На всеки вот има притеснения, че ще има купуване, ще има в самите урни манипулации и при пренасянето на бюлетините. Това, което ние от БСП направихме, е, че имахме среща с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които са именно за наблюдение на европейските избори в страните членки, и проведохме откровен разговор, в който споделихме притесненията си, че никога не се стига до крайния купувач.

Свързани статии

Това коментира общинският съветник от Столичния общински съвет (СОС) от групата на БСП-ОЛ Еньо Савов в предаването "Денят ON AIR".

Относно споразумението с Украйна Савов заяви, че то включва твърде много обвързващи елементи, които не са минали през Народното събрание (НС). 

На въпрос тенденциозно ли е била скрита нотата от Иран, той отговори, че тонът е изключително остър и определено не звучи спокойно, като добави, че не трябва да бъде крита от обществото.

"БСП ще влезе в следващото НС. Тенденцията са пълни зали, много добро приемане на смяната на ръководството и затова сме спокойни", добави Савов.

