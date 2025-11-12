Радостин Василев с нов запис: Стилияна Бобчева е извършила документно престъпление

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна в пленарна зала запис, направен на 24 септември 2024 г. в София, за който твърди, че е „свързан с извършването на престъпление и свидетелства за извършването на престъпление", от който „става ясно мястото, часът, видът на престъплението и извършителят".

По думите му в записа депутатът от ПГ на „Величие" Стилияна Бобчева признава, че ще „изимитира" подписа на колегата си Мария Илиева. Освен това Радостин Василев обвини Бобчева, че е извършила „документно престъпление на редица народни представители".

„Ние знаем, че и на Ивелин Михайлов декларациите са фалшифицирани от нея", каза Радостин Василев.

Лидерът на МЕЧ обясни, че това документно престъпление е записано от свидетеля, който е присъствал по време на фалшификацията – председателят на Гражданско сдружение „Българска легия Антимафия" Григор Здравков. Записът ще бъде предоставен на прокуратурата, увери Василев.

От записа ще научите деня – 24 септември 2024 г., часа, мястото и извършителя на документното престъпление. Призовавам прокуратурата и ЦИК за незабавна намеса, защото имаме огромна измама и цяла нелегитимна парламентарна група в парламента", посочи той. Василев каза, че оригиналният запис е 42 минути и го определи като шокиращ. Свидетелят на престъплението ще го представи, когато прокуратурата го покани на разпит, само че прокуратурата мълчи, добави той.

Ивелин Михайлов бил нелегитимен народен представител

"Аз твърдя от трибуната днес, че Ивелин Михайлов също не е попълвал своите документи, той е нелегитимен народен представител", каза Радостин Василев. Мария Илиева, ако има капка съвест, днес трябва да си подаде оставка, смята той. Красимира Катинчарова отдавна трябваше да е подала оставка със сина измамник, коментира още Василев. Бобчева, която извършва документно престъпление в записа, незабавно прокуратурата трябва да ѝ свали имунитета и тази група трябва да се разпадне, заяви още лидерът на МЕЧ. "Такива измамници, според мен, не са се появявали никога в българския парламент", коментира той.

"Днес партия МЕЧ застава пред обществото, за да заяви ясно и недвусмислено – изборите не са състезание на идеи, а театър на измамата, политиката не е в служба на хората, а параван на корист. Маските на загриженост крият лицата на алчни измамници, готови на всичко, за да съхранят заграбеното", заяви Радостин Василев.

„Ако българската прокуратура смята, че един народен представител може да фалшифицира документи на цяла парламентарна група, тогава ние не живеем в правова държава", категоричен е той.

През тази седмица в Народното събрание ще дойдат още хора, които твърдят, че са излъгани от хора, свързани с „Величие", „Исторически парк" и фирми, свързани с Ивелин Михайлов.

Лидерът на МЕЧ коментира записа и пред медиите

Партия „Величие“ е влязла в парламента с документи престъпления, заяви Василев. Според него партията източва и държавна субсидия.

На въпрос за липсващата реакция на прокуратурата Радостин Василев отговори, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов прикрива финансова престъпна организация. "Трябва да попитате прокуратурата какви са мотивите ѝ. Имаме признание за документно престъпление, записано в момента на извършването му“, добави Радостин Василев. „Ако и сега го скрият – няма такава държава“, отбеляза той.

Според Василев лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов е зависим от Бойко Борисов и Делян Пеевски. „Как да се боря с Ивелин Михайлов срещу Борисов и Пеевски“, каза още той. Василев заяви още, че групата на МЕЧ вече не комуникира с тази на „Величие“.

Ето го и записът