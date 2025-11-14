Бонев защити реформата за паркиране, хората не обичали промените

Председателят на “Спаси София” и общински съветник Борис Бонев коментира реформата в паркирането - увеличението на цените за почасово паркиране и разширяване на “Синя” и “Зелена” зона. Новите правила влизат в сила от 5 януари 2026 година.

По думите на Бонев парламентът и министерствата ползват неправомерно общинска площ в София. Според него абсолютно незаконно се слагат бариери в центъра на столицата. По думите му министерствата имат поне 1000 паркоместа.

"Не може да ги махнем, защото започват заплахи срещу Столичната община. Казва ни се "Искате от Министерството на регионалното развитие, например, помощ за проекти, то тогава няма да махате огражданията. Затова всеки един депутат или министър трябва да бъде попитан докога ще завземат общинска територия. На площад "Александър Невски" не паркират само депутати. Има поне 300 места. Там спират техни сътрудници, приятели, бивши колеги, на които са им дали пропуск. Депутатите дори си приеха закон в правилника на парламента да узурпират общинска територия, кръщавайки я "зона за охрана", обясни пред Нова тв Бонев.

По думите му Столичната община е имала 120 служебни места на "Александър Невски", а вече са две.

"След като още миналият мандат приехме ограничение, тя се превърна в единствената институция, която изпълни своята наредба. Столичният общински съвет също има две места", поясни той.

Разширяване и поскъпване на зоната за паркиране

По повод горещата тема за разширяването и поскъпването на паркирането, общинският съветник заяви, че е очаквал по-голямо недоволство.

“На фона на това, което се случва като мащабна реформа, аз даже бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички, защото е свързана винаги с промяна. Хората не обичат промените, когато имат някакъв установен начин на живот. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града”, твърди той.

“Променят се много условията, особено за паркиране в центъра, в посока подобрение за живущите там. Първо, обединяват се част от подзоните, за да може в по-широк периметър, ако живеете в центъра, да може да паркирате своя автомобил. Тоест, да не обикаляте една малка зона и обикновено да не може да намерите паркомясто. Тук ще направя една скоба. Това не е перфектната реформа. Ние самите също сме така не сме особено доволни от някои елементи, но това беше възможният компромис, който може да се постигне след повече от година и половина работа с политическите партии”, обясни Бонев.

"Ходи пеш е положението", пошегува се водещият на сутрешния блок, а Бонев му отговори, че ходенето пеша е хубаво и обясни, че очаква да се намалят броя на хората, които по цял ден седят в зоната.

"Никога няма да се построят достатъчно паркинги, за да стигат за всички", добави лидерът на “Спаси София”.

Поскъпват и абонаментите

Една от ключовите промени в системата за паркиране в София от 1 януари е значителното увеличение на цената на служебния абонамент. В момента той струва 650 лева годишно, но по думите на Бонев от „Спаси София“ новата цена ще бъде 800 евро, или около 1600 лева.

Според Бонев повишената цена и новите ограничения ще доведат до освобождаването на около 500 служебно заети паркоместа, основно в най-натоварените части на София.

По думите му "идеята на зоните е да поддържат около 20% свободни места“.