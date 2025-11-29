Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган

Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, заяви премиерът Росен Желязков, който коментира актуални политически теми на среща на Младежите на политическа партия ГЕРБ в град Разлог.

По-добре да си куче в мирни времена, отколкото да си човек по време на хаос, заяви премиерът.

"Ако има обяснения в момента защо има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е така, защото се натрупаха през последните години. В момента сме в ситуацията на един много интересен феномен - правителството изглеждаше някак си по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно, а сега се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен".

Желязков заяви, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган независимо от сложната партийна конфигурация в него.

По думите му социалните притеснения имат пряко отражение върху доверието в институциите.

"Колкото повече има несигурност, толкова повече доверието в институциите отслабва. И този парадокс трябва да се адресира по обратен начин - да има доверие в институциите, за да се управлява страхът от бъдещето", заяви премиерът.

Ние като политическа формация сме показали, че сме много чувствителни по отношение на реакцията на обществото и настроенията, добави той.

"Затова показахме необходимата реакция и съобразяване. Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на бюджета, обясни Желязков. Сядането на масата за тристранния диалог се подмени с темата дали проектът на бюджет да бъде изтеглен, претеглен или нещо друго. Този възстановен политически разговор, без политикански и без хибридни въздействия по вземането на важните решения за обществото, трябва да се случи следващата седмица. Целта е постигането на консенсус и доверие от страна на социалните партньори, иначе политическите атаки са ясни и ще продължат", подчерта премиерът, цитиран от БНТ.