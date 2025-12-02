IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И АПС с позиция: Оставка на правителството

Недоволството показа категоричен отпор срещу “модела Пеевски“

АПС излезе с официална позиция и поиска правителството да подаде оставка. Според партията спонтанната вълна на гражданско недоволство през последната седмица показа категоричен отпор срещу “модела Пеевски“, изведе на преден план искането за оставка на правителството и постави ясното очакване политическите сили спешно да осигурят условия за честни извънредни избори.

"През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: “Оставка!“ Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността”, се казва в позицията на партията, публикувана във Фейсбук.

От АПС са категорични - позицията им е непроменена. “Към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет”.

Според партията вандалските прояви късно снощи в центъра са София само хвърлят сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението. Протестът постави тежката политическа диагноза. 

“Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация”, се казва още в позицията на АПС.

АПС партия оставка правителство протест Пеевски
