Мъж преби 71-годишния си дядо, друг – майка си

Двамата пострадали са с опасност за живота

09.12.2025 | 13:25 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Двама мъже са задържани от служители на Районно управление - Пазарджик за нанесени телесни повреди на свои близки в условията на домашно насилие, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР, като добавиха, че и в двата случая пострадалите са с опасност за живота.

Преди два дни 32-годишен жител на областния град нанесъл в жилището, което обитава, побой над 71-годишния си дядо. Пострадалия е транспортиран в областната болница със сериозни травми и с опасност за живота, уточняват за първия случай от полицията.

Във втория случай 33-годишен пазарджиклия е пребил 67-годишната си майка, като жената е транспортирана и настанена в Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик със сериозна травма в областта на главата и с опасност за живота.

Спрямо тях са образувани досъдебни производства под наблюдението на прокурори от Районната прокуратура в Пазарджик, предаде БТА. 

 

