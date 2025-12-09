България и САЩ засилват сътрудничеството си в енергетиката, отбраната и инвестициите

Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха президентът Румен Радев и заместник помощник държавният секретар на САЩ за Източна Европа Кристофър Смит. Разговорът се състоя в президентската институция в рамките на посещението на Кристофър Смит у нас за участие в третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, съобщиха от прессекретариата на президента.

Полезна дискусия с Кристофър Смит относно стратегическото партньорство между България и САЩ и възможностите за двустранно сътрудничество в областта на инвестициите, отбраната и енергетиката, написа в Екс държавният глава.

Стратегическото партньорство между България и САЩ създава много възможности за постигането на конкретни резултати в сферата на инвестициите, енергетиката и отбраната чрез съвместни проекти, които да донесат ползи и за двете държави, заяви президентът Румен Радев.

