Антоний Тодоров пред Dnes.bg: Между внушенията за политически проект и спиралата от избори

Почти съм убеден, че президентът Румен Радев няма да подаде оставка и да оглави политическа партия за следващите предсрочни избори, които най-вероятно ще са през март. Това заяви за Dnes.bg политологът Антоний Тодоров. Той коментира темата между внушенията за политически проект на Радев и спиралата от избори. Политологът прогнозира предсрочни избори след предсрочни избори: говори и за риска от нестабилно парламентарно мнозинство и опасността от Конституционна криза. Колкото до протестите от тук нататък той заяви, че няма как служебен премиер да бъде смъкнат от власт с вот на недоверие. А що се отнася до "Домовата книга" и ограничения избор, Тодоров прогнозира, че Димитър Главчев или Рая Назарян е възможно да се съгласят да заемат поста на служебен премиер. Относно управителят на БНБ и неговите заместници, политологът изрази резерви.

- Президентът Румен Радев при консултациите с ГЕРБ и ПП-ДБ, заяви че той не говори за политически проект, а по-скоро това се внушава от години, как бихте коментирали?

- Имам чувството, че понякога натискът към Румен Радев да направи политическа партия е по-голям от неговите собствени намерения да постъпи по този начин, така че чудя как той ще намери начин да се измъкне от една такава ситуация. Аз мисля, че да обяви сега политически проект, който той да оглави, което ще изисква неговата оставка преди края на мандата му 2026 г. е нещо, което той няма да направи. И не виждам смисъл той да го направи за себе си. Някои внушават, че ако изпусне сега влака, никога няма да може да се качи на него. Възможно е, нали нищо не знаем. Но съм почти убеден, че няма да подаде оставка и да оглави политическа партия за следващите предсрочни избори, които най-вероятно ще са през март.

Така, че ако нещо се случва най-вероятно е да са случи към края на годината и то без президента да е подал предварително оставка.

Разбира се, в ситуацията , в която сме нищо чудно изборите през март да бъдат последвани от избори през юли. А изборите през юли,да бъдат последвани от избори през октомври. Питам се как си представят сегашните политически партии едно парламентарно мнозинство от поне три партии, защото едва ли резултатите ще позволят на една единствена или дори на две да направят мнозинство в парламента, при това мнозинство приемливо за обществото, да не предизвика отново напълването на площадите с хора, които искат оставка.

- Виждате една спирала от избори и напрежението да продължи сред протестиращите?

- Виждам такава възможност, дали ще се случи е съвсем друг въпрос. Колкото до напрежението сред протестиращите и възможността те да протестират срещу някакъв конкретен старт на служебен кабинет, честно казано не си представям какво точно искат. Защото служгебният кабинет е извън техническия контрол на парламента, той не може да бъде свален с вот на недоверие. Служебният кабинет може да бъде променен единствено с оставка или с едноличното решение на президента. Но имайки предвид, доста късия съставт на възможните министър-председатели, така наречената Домова книга, смятам, че това беше едно изключително лошо решение. В крайна сметка президентът винаги може да каже "аз какво да направя нямам друга възможност". Още повече, че ако никой от присъстващите в Домовата книга не се съгласи да стане служебен премиер предстоящото правителство продължава да управлява като служебно. Без само, че този път да може да бъде свалено с вот на недоверие. И тогава, ако си представим, че ще има пак протести за неговата оставка, то няма ли да влезем в една много опасна Конституционна криза, когато няма да е ясно какво възможно лигитимно, макар и временно правителство, може да бъде излъчено.

-Според вас кои са най-вероятните от Домовата книга, които биха могли да се съгласят за служебен премиер?

- Тези, които биха могли да се съгласят е пак бившия премиер Димитър Главчев, макар че не съм сигурен. Председателят на парламента Рая Назарян може би ще се съгласи. Не знам дали сравнително скоро избрания омбудсман би също се съгласила. Иначе сред управителите и подуправителите на БНБ е добре някак си да не настояваме твърде много, особено, след позицията на Централната банка, че не е редно да запазват поста си като служебни премиери, ще трябва да напуснат поста си в БНБ и едва ли ще го искат, предвид възрастта им и намеренията им изказани досега. За повече имена не бих и споменал.