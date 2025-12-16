Социалната комисия прие на първо четене удължителния закон на бюджета за 2026 година

Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на първо четене Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., внесен от правителството в оставка на премиера Росен Желязков. „За“ гласуваха 12 депутати от комисията, „против“ бяха петима, а двама гласуваха „въздържал се".

Вчера правителството в оставка предложи на парламента да одобри Законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България, Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев обясни, че има промяна в разпоредбата в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи за деца, свързана с предоставяне на помощи под формата на ваучери за периода от 1 януари до 30 юни догодина. Той заяви, че тя се налага поради технически причини ваучерите да бъдат разпечатани в евро. По думите му средствата за минималната работна заплата от догодина и за лични асистенти са осигурени.

Редовният бюджет за 2026 г. се намира в деловодството на Народното събрание и в този смисъл бюджетът може да бъде внесен в пленарна зала на парламента, каза председателят на комисията Деница Сачева (ГЕРБ-СДС). ГЕРБ няма да предлага или внася нещо без да е получено политическо съгласие, ако има такова ще процедираме с редовен бюджет, а ако няма ще процедираме с удължителен бюджет, защото държавата трябва да функционира и на 2 януари, отбеляза Сачева.

Забавянето на бюджета ще засегне над 470 000 работещи в обществения сектор, това крие и рискове за развитието на общините за усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, каза зам.-председателят на комисията Нина Димитрова („БСП-Обединена левица“). Реален бюджет за 2026 г. е възможен през май или юни догодина, отбеляза тя и добави, че на този етап позицията на „БСП-Обединена левица“ е „въздържал се“. Подкрепата ни на второ гласуване ще зависи от наличието на ясни текстове и реални ангажименти, които защитават доходите и общините, каза Димитрова.

Удължителен бюджет може да бъде приет и през януари, каза Радостин Василев (МЕЧ). Ако приемем този бюджет, ще нанесете още един удар срещу гражданите с въвеждането на еврото, обясни той. Този бюджет, който държавата сега гласува, е последният препъни камък да имаме истинско отношение към нашите избиратели и това е позицията на МЕЧ, допълни Василев.

Подкрепяме удължителния закон за бюджета, заяви подуправителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Здравков. Той обясни, че се гарантират правата и интересите на гражданите относно осигурителните плащания и се създава правна сигурност по отношение на определяне на минималния осигурителен доход, пише БТА.