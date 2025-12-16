Костадинов: Трябва да се раждат повече деца и да има повече стабилни семейства

Демографските предизвикателства в Европа обсъдиха членове и поддръжници на партия „Възраждане“ по време на кръгла маса на тема „Демографските предизвикателства в Европа - диалог за тенденциите и решенията в демографската политика“. Форумът е организиран от европейската партия „Европа на суверенните нации”.

"Европейският съюз (ЕС) не предлага решения, а твърде често сам създава проблеми, Европа има нужда от промяна", каза във видеообръщение евродепутатът Станислав Стоянов, избран от квотата на „Възраждане”, председател на партия „Европа на суверенните нации” и заместник-председател на едноименната парламентарна група в Европейския парламент.

"Дълго решенията, засягащи 450 млн. европейци, се вземат от бюрократи, зелената сделка забавя растежа, а все повече регулации притискат индустриите и земеделците", добави той.

"Демографската криза са задълбочава, а неовладяната миграция прави положението още по-тревожно. Нашата идентичност е изградена върху християнството, общността и семейството. Днес нашата идентичност и цивилизация са под заплаха, но има и път на суверенните нации, а Европа отново може да бъде вдъхновение за света, заяви Стоянов. Време е да върнем Европа силна, уверена и свободна", каза още евродепутатът.

Нуждаем се от ангажирани и добре образовани смели граждани, готови да жертват от личното си време, които да се посветят на запазването на нашата европейски цивилизация, защото тя е застрашена, каза Александър Зел, председател на фондация „Суверенитет”.

По думите му Европа е застрашена от масовата миграция, а европейският елит не работи в интерес на гражданите, а се обслужва и обогатява от война. Според него в различни държави в Европа, включително и в България, „неизбрани елити решават нашата съдба“.

Демографската ситуация е един от най-важните проблеми на страната, винаги са ни интересували решенията, които могат да бъдат политически и физически, защото няма да има демографски проблем, ако се раждат повече деца и има повече стабилни семейства, но виждаме, че това в страната ни не се получава, каза лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.

"Когато говорим за политики, разговорът не бива да опира само за пари, такива проблеми се решават и с пропаганда на ценности, на децата и на семейството като ценност. Ако успеем да го направим, заедно с Българската православна църква, и това да бъде стратегия, вярвам, че ще започнем да се оттласкваме от дъното, заяви той. Ние нямаме битка, която да сме започнали и да не сме завършили с победа", добави Костадинов, .