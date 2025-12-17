IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Консултациите при Радев продължават в четвъртък с АПС и МЕЧ

Консултациите с АПС започват в 10 часа

17.12.2025 | 15:08 ч. 2
БГНЕС

По план и според Конституцията, държавният глава Румен Радев продължава с консултациите и утре. От президентската институция съобщиха, че в четвъртък на среща са поканени представителите на АПС и МЕЧ.

На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва - от 10 часа – представители на парламентарната група на “Алианс за права и свободи“, а от 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

По-рано днес консултациите се проведоха съответно с БСП-ОЛ и ИТН. И двете парламентарни групи се обединиха около тезата, че 51-то Народно събрание е изчерпало работата си, ново преконфигуриране е невъзможно и най-логично е да се пристъпи към нови избори.

 

Дондуков 2 Румен Радев президент консултации парламентарни групи 51-во Народно събрание
