Ген. Миланов: Националната сигурност не се гради на емоции

Идеята за премахване на възможността народните представители да ползват охрана от Националната служба за охрана (НСО) направи първа крачка в Народното събрание, след като получи единодушна подкрепа във вътрешната комисия. Законопроектът обаче тепърва предстои да извърви дълъг път, а дебатът около него предизвика сериозни реакции в сферата на сигурността.

Ген. Румен Миланов, бивш директор на НСО и НСБОП коментира, че подобни решения се вземат под влияние на моментни политически настроения. По думите му нашият модел за национална сигурност се гради на емоционално отношение, а това не е устойчив подход.

По думите му възможността народни представители да получават охрана при наличие на заплаха не е привилегия, а мярка за гарантиране на нормалното функциониране на държавната власт.

"Ако даден депутат е застрашен, той няма как да изпълнява ефективно своите задължения. Затова тази практика съществува вече близо 30 години", подчерта Миланов пред БНТ.

Генералът предупреди, че промените не бива да се правят заради конкретни личности и даде пример: "Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда."

Злоупотреба с охрана

Относно възможни злоупотреби с охраната от НСО, Миланов призна, че такива рискове винаги съществуват, но според него решението е в по-прецизен контрол, а не в пълна забрана.

"Ако има злоупотреби – трябва да ги минимизираме. Решенията за охрана се вземат от комисия с участието на ДАНС, НСО и МВР, на база класифицирана информация", обясни генералът.

По темата за разходите и броя на охранителите ген. Миланов уточни, че съставът зависи от конкретната заплаха. "Обикновено става дума за екип от три-четири души. Всичко е строго индивидуално и зависи от риска", посочи той.

Ген. Миланов изрази притеснение и от честите промени в законодателството, засягащо службите за сигурност и добави, че когато политиците се бъркат в една структура, това влияе на организацията, мотивацията и психиката на служителите.

“От тях се очаква професионализъм и готовност за саможертва, а това изисква стабилност”, категоричен е ген. Миланов.

По думите му, въпреки високата степен на конфиденциалност, НСО остава професионална структура.

"Много неща няма как да бъдат публични и това е нормално. Но секторът за сигурност има нужда от устойчивост, анализ и разум, а не от решения, водени от емоции", обобщи ген. Румен Миланов.