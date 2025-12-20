Игнажден е, важно е кой пръв ще влезе в дома ви

Днес православната църква почита свети Игнатий Богоносец - един от учениците на св. Йоан Богослов.

Св. Игнатий е живял през ІІ век. Той е роден в гр. Антиохия. Въпреки, че името му има латински произход, запазените оскъдни сведения за него сочат, че той е с източно потекло. Твърде вероятно е да е юдей, тъй като от ранна възраст е общувал с някои от апостолите - Петър, Йоан или Павел, който вероятно го е кръстил.

Според благочестиво предание, той е онова дете, което Исус Христос посочил, докато апостолите спорели за първенство. Повикал детето и го прегърнал, като казал: "Ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството небесно. Който се смири като това дете, той е по-голям в Царството небесно. И, който приема едно такова дете в Мое име, Мене приема."

Св. Игнатий Богоносец бил ръкоположен от свети апостол Петър за епископ на Антиохия, където проповядвал Христа.

Застигнат от участта на повечето ранни християни, вследствие гоненията срещу тях, св. Игнатий намира своята мъченическа смърт. Загива на сцената на римския колизеум, разкъсан от диви зверове.

Игнажден е един от големите зимни празници, който предхожда Рождество Христово.

В Северна България денят на св. Игнатий се нарича Игнажден, Идинак (Единак). В Южна България този празник бива наричан Идигнажден, Игнатьовден (в Родопите), Полаз или Полязовден (в Котленско).

Най-характерен за празника е обичаят "полазване".

От това кой ще влезе първи в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде следващата година. Ако "сполезът" е добър, то и в къщата през цялата година ще има късмет и успех във всичко. Ако той не е късметлия, през годината няма да има благополучие за дома и главно в стопанството.

Какво се слага на трапезата на този ден?

Забранена е консумацията на месо, яйца и мляко. На трапезата се сервират ястия от боб, царевица, жито, зеле, картофи, лук. Слага се още и туршия. На този ден се приготвят коледните колачета. Първото се прави под формата на кръст и се оставя у дома, за да го пази от зли сили и зложелатели. Традицията повелява да се приготвят толкова коледни колачета, колкото са членовете на семейството.

Повечето обичаи са свързани с вярването, че на Игнажден започват Мръсните дни, които траят до Нова година. Според християнските представи от Игнажден започват родилните мъки на Божията майка, които продължават до Коледната нощ. Дните през този период се наричат "Мъчници". Жените тогава не трябва да похващат никаква домашна работа, за да забременяват и раждат лесно.

Кой празнува имен ден?

Днес имен ден празнуват Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Игнат, Игната, Иго.