IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Кола се вряза в автобусна спирка на "Ломско шосе"

Трима мъже, слезли от колата и започнали да се хвалят с подвига си

20.12.2025 | 08:12 ч. 1
Снимка: Катастрофи в София, фейсбук

Снимка: Катастрофи в София, фейсбук

Снощи, около 22 часа, автомобил се врязал в спирка на бул. "Ломско шосе", докато на нея са чакали две жени, съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

"От автомобила слязоха трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", разказва една от жените, чакащи на спирката.

Свързани статии

Тя споделя още, че мъжете са започнали да правят снимки и да се хвалят по телефона със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента.

"Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход", коментира още потърпевшата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

автомобил автобусна спирка Ломско шосе
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem