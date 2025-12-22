Безплатна "зелена зона" в Стара Загора цели 12 дни

През 12 последователни дни старозагорци и гостите на града ще могат да паркират в границите на „Зелена зона“ без да заплащат, съобщават от Община Стара Загора.

Възможността ще е валидна от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, съобщи директорът на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ Иван Карушков.

Безплатното използване на „Зелена зона“ ще включва и двата работни дни между коледните и новогодишните празници - 29 и 30 декември.



"Зелена зона" ще заработи с обичайното си работно време от 8.00 часа сутринта в първия делничен ден от Новата 2026 г. и това е 5 януари.