IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Безплатна "зелена зона" в Стара Загора цели 12 дни

Няма да се плаща от Бъдни вечер до първия работен ден на януари

22.12.2025 | 13:02 ч. 0
Снимка: Община Стара Загора

Снимка: Община Стара Загора

През 12 последователни дни старозагорци и гостите на града ще могат да паркират в границите на „Зелена зона“ без да заплащат, съобщават от Община Стара Загора. 

Възможността ще е валидна от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, съобщи директорът на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ Иван Карушков. 

Безплатното използване на „Зелена зона“ ще включва и двата работни дни между коледните и новогодишните празници - 29 и 30 декември.
 
"Зелена зона" ще заработи с обичайното си работно време от 8.00 часа сутринта в първия делничен ден от Новата 2026 г. и това е 5 януари.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стара Загора зелена зона празници Бъдни вечер
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem