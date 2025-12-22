Политическа нестабилност води до все по-голяма криза в здравния сектор

Липсата на търгове в частните болници и различните цени на медикаменти и медицински изделия са сред причините Европейската комисия да започне процедура срещу България.

Липса на равнопоставеност в сектора

По думите на проф. Борис Богов правилата за обществените поръчки трябва да важат еднакво както за държавните, така и за частните болници, тъй като в момента неравнопоставеността създава условия за източване на здравната каса.

"Разбира се, че според мен е много правилно, че трябва да има промени в Закона за обществените поръчки. Но това трябва да се случи при едно нормално, редовно правителство, което да бъде огледано от всякъде, така че да няма потърпевши в следващите години и при следващите обществени поръчки", коментира началникът на Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ "Св. Анна" проф. Борис Богов в студиото на "Денят ON AIR".

Липса на политическа стабилност

Той изрази скептицизъм, че в близко бъдеще ще има редовно правителство, което да поеме отговорността за такива важни реформи.

Според него продължителната политическа нестабилност води до задълбочаване на кризата в сектора, особено при положение че здравната система работи със стар бюджет и натрупани дефицити.

"Още миналата година здравната каса започна с дефицит от над 145 милиона лева, които се трупат и в следващите години. Това означава задълбочаване на кризата в здравеопазването, тоест натрупване на още повече дефицити", отбеляза проф. Богов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Високо доплащане и нужда от реформа

Професорът подчерта, че това неминуемо се отразява върху пациентите. Доплащането у нас остава изключително високо - около 50%, като според неговата оценка българите доплащат между 2,5 и 3 млрд. лева годишно за лечение.

В същото време здравната вноска в България е сред най-ниските в ЕС - около 8%, докато в други европейски държави тя достига и надхвърля 12%.

Според него увеличаването на здравната вноска е неизбежно, но това трябва да бъде съпроводено с ясни обяснения към обществото какво ще получат гражданите срещу по-високите си вноски и как ще се намали доплащането. Той е категоричен, че без нова здравноосигурителна система проблемите няма как да бъдат решени.

Гледайте целия разговор във видеото