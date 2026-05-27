В застой и без пари: Фондът на Съвета за мир на Доналд Тръмп е празен

Официалният фонд за Съвета на мира на Доналд Тръмп е празен и организацията е заседнала в правна и политическа неопределеност, която е забавила проекти за възстановяване на Газа, съобщава Financial Times.

Американският президент определи съвета, който е поискал 1 милиард долара такси за "доживотно членство“ от световни лидери, като една от "най-значимите“ създадени международни организации. Държавите членки обещаха 7 милиарда долара за "пакета за облекчение“ на съвета за Газа, а Тръмп обеща още 10 милиарда долара финансиране от САЩ.

Но четири месеца след създаването си, финансовият фонд на съвета, създаден от Световната банка, не е получил пари от донори, според четирима души, запознати с въпроса. "Нула долара са депозирани“, каза един от тях.

Вместо да използва фонда, администриран от Световната банка и одобрен от ООН, съветът е получавал дарения директно чрез своята сметка в JPMorgan, казаха говорител на съвета и друг човек, запознат с договореностите.

Съветът за мир е без финанси

Въпреки че Световната банка трябва да докладва за финансовото състояние на фонда за Газа на вносителите и членовете на съвета, не са въведени независими изисквания за прозрачност за сметката на JPMorgan.

Служител на Съвета на мира заяви пред FT, че "са установени редица опции за получаване на финансиране“, включително механизма на Световната банка, и че "в този момент донорите са избрали да използват други опции“.

Съветът на мира "ще докладва своите финанси“ на собствения си изпълнителен съвет, който е съставен от служители на администрацията на Тръмп и други съветници, "в момент, който се сметне за подходящ“, добави служителят.

Вноските на Мароко от около 20 милиона долара са помогнали за финансирането на офиса на Николай Младенов, "върховния представител“ за следвоенна Газа, и за заплатите на палестинския технократски комитет, който съветът е сформирал за управление на ивицата.

Обединените арабски емирства също наскоро предоставиха 100 милиона долара за обучение на нови полицейски сили за Газа, но програмата все още не е започнала и средствата са замразени, казаха двама души, запознати с въпроса.

Държавният департамент на САЩ възнамерява да преразпредели около 1,2 милиарда долара от разходите за помощ за проекти, свързани с дневния ред на съвета. Но средствата, които няма да отидат директно в съвета, все още не са изразходвани.

"Нищо от тези пари [не е отишло в съвета]. Нищо от тези пари не се управлява от Съвета на мира. А Държавният департамент ни казва, че няма намерение Съветът на мира да управлява нито една от тези пари", споделя висш конгресмен.

Държавният департамент иска да предостави около 50 милиона долара директно на съвета за финансиране на операции, но това също все още не е разпределено. Длъжностни лица увериха Конгреса, че на съвета няма да бъде позволено да използва средствата, докато не бъдат въведени финансови контроли и други системи, необходими за получаване на средства от САЩ, според конгресмена.

Държавният департамент заяви, че "подкрепя визията на президента“ за съвета и "продължава да оценява как съществуващите органи, програми и междуведомствената координация могат най-добре да подкрепят тези цели“.

Въпреки че бордът е започнал търгове за работа по сигурността и възстановяването в Газа, говорителят на борда заяви, че все още не са възложени договори. "Голяма част от това е така, защото все още не оперираме в Газа“, тъй като Хамас все още не се е разоръжил, каза говорителят.

Всичко започна с фанфари

Тръмп стартира борда с характерните за него фанфари през януари, което накара някои европейски столици да се опасяват, че целта му е да се конкурира с ООН. Първата му основна мисия беше да наблюдава преустройството на Газа след две години опустошителна война.

Неговият зет и съветник, Джаред Кушнер, по-късно представи лъскави модели за футуристична Газа, задвижвана от изкуствен интелект, пълна с блестящи кули и луксозни удобства. Неотдавнашно проучване на ЕС, ООН и Световната банка изчисли, че ще са необходими над 70 милиарда долара за възстановяването на Газа през следващото десетилетие.

Американските законодатели оказват натиск върху администрацията на Тръмп за повече информация относно борда, неговите операции и правен статут. Някои поставят под въпрос дали той отговаря на законовия праг, за да се квалифицира в САЩ като международна организация, отговаряща на условията за получаване на средства от САЩ, но все още не са получили подробни отговори от Държавния департамент.