Водата в габровското село Присово е била 2 м, щетите са за милиони

Водата в габровското село Присово е достигнала критичните два метра по време на водното бедствие, превръщайки населеното място в една от най-тежките точки след поройните дъждове в Търновския регион.

Веднага след оттичането на водата, селото е започнало спешни разчиствателни и възстановителни дейности. Кметът на Присово Малина Попова даде първа информация за реалните мащаби на разрушенията и за състоянието на местното население пред "България сутрин".

"Безкрайно сме благодарни на щаба в общината и на десетките доброволци и фирми, които веднага се притекоха на помощ. Местното население също прояви изключителен дух, но щетите са наистина огромни", сподели тя в ефира на сутрешния ни блок.

Инфраструктурата на селото е тежко увредена.

Защитните габиони, които са били укрепени по бреговете на местното дере, са напълно откъртени от водната стихия.

Най-голямо безпокойство сред хората в момента предизвиква подкопаването на пътя, който минава успоредно на дерето, което създава реален риск от нови срутвания, коментира кметът на селото в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според нея водата не е пожалила и основните обществени сгради в Присово, градени в продължение на 23 години, сред които са пенсионерският клуб, младежкият дом и местната фитнес зала.

Всички тези помещения са били изцяло залети от прилива и в момента са останали на голи стени, макар вече да са изчистени от калта и наносите.

Попова посочи, че общинските екипи са реагирали бързо и вече описват щетите по домовете на хората, за да могат те да кандидатстват за държавна помощ. Общо осем семейства са тежко засегнати, като първите етажи на къщите им са били залети от вода с нива между 50 и 60 сантиметра.

Въпреки сериозната ситуация, кметът уточни, че няма евакуирани жители и никой не е напуснал дома си, като в момента всички работят заедно по отстраняване на последствията.

Попова допълни, че Присово има около 600 жители по постоянен адрес и още около 200 с настоящ, като всички те в момента усещат тежестта на бедствието.

"Щетите тук, включително и инфраструктурата, са за милиони левове. 23 години се работеше по тези обекти и сега всичко е върнато в начална позиция. Ясно е, че ще отнеме много време и ще са нужни огромни средства, за да се възстановим", увери Попова.

Критика към минали проекти: "Искахме бетон, а не габиони"

Кметът на Присово изрази силно разочарование от начина, по който са били изпълнени предишните проекти за укрепване на речното корито. Тя разкри, че навремето кметският екип категорично не е бил съгласен бреговете да се укрепват с габиони и е настоявал за масивни бетонни отливки.

"Тогава никой не се съобрази с нашето мнение, защото не сме специалисти – аз съм филолог и обикновен селски кмет. Затова сега преживявам всичко отначало. Надявам се този път на най-високо ниво в държавата проектите да се съобразяват с реалните искания и нужди на хората по места", призова Попова.

Въпреки болката и умората на хората, кметът увери, че разчистването на терена върви към своя край и приоритетно усилията ще бъдат насочени първо към подкрепа на пострадалите семейства и временното укрепване на бреговете, за да се избегнат нови инциденти.