НС ограничи правомощията на особения управител на “Лукойл” Спецов

Ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на "Лукойл" в България, приеха депутатите на първо четене в парламента с промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Вносители на законопроекта са народни представители от "Прогресивна България". Подкрепа за текстовете дойде от ПП и ДБ, както и на шестима народни представители от ДПС-НН. ГЕРБ се въздържаха, а "Възраждане" изобщо не се включиха в гласуването.

Спецов трябва да се отчита

Новите текстове гласят, че Румен Спецов, който в момента е особен търговски управител трябва да се отчита всеки месец за дейността си пред министъра на икономиката и индустрията. Това трябва да се случва в срок до една седмица след изтичане на съответния месец.

С други промени се въвежда още един механизъм за контрол - съдебен, и е насочен към най-чувствителната част от правомощията на особения управител, а именно разпореждането с имущество, акции или дялове от предприятия, които имат значение за националната и енергийната сигурност на страната.

Според законопроекта разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение на законовите ограничения, ще бъде нищожна. Това означава, че тя няма да поражда правно действие, ако съдът установи, че е направена в нарушение на правилата.

Право да поискат от съда обявяване на такава сделка за нищожна ще имат министърът на икономиката, прокурорът, Министерският съвет, всеки акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на засегнатото дружество, както и самото лице, което оперира инфраструктура или съхранява и търгува с нефт и продукти.

Искът ще се предявява пред окръжния съд по седалището на дружеството. Срокът е 14 дни от узнаването за сделката, но не по-късно от три месеца от извършването. Предвидено е и допълнително гарантиране на правата на собствениците - всеки съдружник или акционер ще може да встъпи в делото и да поддържа иска дори ако първоначалният ищец се откаже от него или го оттегли