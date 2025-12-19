Вучич: Надявам се, че ще успеем да избегнем вихъра на войната, надвиснал над Европа

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви на честването на Деня на Специалните антитерористични части (SAJ), че специалните части са съкровище и огромен ресурс за всяка страна и подчерта, че по-нататъшното развитие на тези части означава оцеляването на нашия народ и нашата страна, защото само с тях можем да запазим мира.

„Вярвам, че поне един голям регионален конфликт през последните три години е завършил с победа на едната страна благодарение на изключителната мощ, или по-скоро превъзходството на специалните сили, военни и полиция, на тази държава в сравнение със специалните сили на друга държава. Това е конфликт в Кавказ“, каза Вучич в базата на SAJ близо до Батайница.

Той припомни, че 16 души, които, както каза, са живели за SAJ, са положили живота си на олтара на родината и добави, че държавата винаги, доколкото може, ще бъде винаги с техните семейства.

„Това са нашите герои и те са нашата светлина с поглед към бъдещето. По-нататъшното развитие на специалните части означава оцеляването на нашия народ и оцеляването на нашата страна и казвам това с добро разбиране, струва ми се, на случващото се по света. И очаквайте, че ще бъде все по-трудно навсякъде около нас, независимо какво ви казват и независимо как го казват. Надявам се, че ще успеем да избегнем вихъра на войната, който се надвисва над цяла Европа“, добави Вучич.

Той каза, че никога не е виждал нещо подобно и че всичко е различно от всичко, на което е бил свидетел от края на 90-те години на миналия век.

„Сякаш лудостта няма край и сякаш никой не разбира накъде води всичко това или всички го разбират добре и някак си го искат. Искаме да запазим мира за нашата страна, за нашия народ, стабилността и не можем да го направим без сила и не можем да го направим без силата на нашите специални антитерористични части“, подчерта Вучич, предаде Танюг.