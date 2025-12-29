IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

"Пътна полиция" ще регистрира коли на 30 декември до обед

Причината е извършване на годишна инвентаризация

29.12.2025 | 16:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

В последния работен ден за 2025 г. в отдел "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи ще бъде извършена годишна инвентаризация. 

По тази причина документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 часа, съобщиха от МВР.

Административните услуги, различни от упоменатите, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден.

Повече информация за работата на "Пътна полиция" и услугите, предлагани за водачи от МВР, може да бъде намерена на сайта на министерството.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пътна полиция 30 декември последен работен ден
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem