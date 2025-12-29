"Пътна полиция" ще регистрира коли на 30 декември до обед

В последния работен ден за 2025 г. в отдел "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи ще бъде извършена годишна инвентаризация.

По тази причина документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 часа, съобщиха от МВР.

Административните услуги, различни от упоменатите, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден.

Повече информация за работата на "Пътна полиция" и услугите, предлагани за водачи от МВР, може да бъде намерена на сайта на министерството.