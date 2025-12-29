Красимир Дачев: Влизането в новата година със стар бюджет е "най-белият кахър"

Правителството падна заради голямото си високомерие, арогантното отношение на парламента към всички, но най-вече към Конституцията. Манифестациите "колко сме силни" и решенията на комисиите за 20-30 секунди - кому бяха нужни? На народа му прекипя. Те се гаврят с всичко. Това каза зам.-председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Красимир Дачев в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че политиците неглижираха и тристранния съвет.

"Неглижираха работодатели, които пълнят торбичката, от която те раздават. Не може така, високомерието и арогантността дразни абсолютно всички. Никой вече няма да приеме такъв бюджет, какъвто ни предлагаха досега. Хората казаха да се махат, излязоха на протест. Видяхме как хората са много по-радикални от нас - работодателите. Ще дойде пак от същото, но еволюцията е бавен процес, очевидно", допълни Дачев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че влизането в новата година със стар бюджет е "най-белият кахър". "Проблемите са другите основополагащи неща, които куцат при нас и целия ЕС. Всеки ден ни облъчват с очевидни неистини. В парламента и в правителството ти говорят неистини, и не се наслаждават на това, че няма какво да им кажеш. Нещо направено ли е през последните 5 години? Някоя магистрала да е пусната? Нещо построено ли е? Не се ли инвестира в бъдещето, значи няма бъдеще", категоричен е той.

Дачев смята, че нямаме държавници, а Европа няма управници.

"Европа ни пробутва дъвки - блокади, санкции, от които страдаме ние. Спряха евтините суровини, спряха евтините енергоносители, всичко се спря и кой страда - цяла Европа. Започна да взима заеми като луда. Вече минаваме трилион в заеми. Виждаме как светът върви лека-полека към дедоларизация, деевровизация. Да разрушиш световната финансова система и да си мислиш, че ще оцелееш, е много смешно", подчерта зам.-председателят.

"Най-големият парадокс е, че ние ходим, гласуваме, правим предизборни програми и накрая ни управляват пет чиновника от ЕС, за които не сме гласували, не сме ги избирали. Нали разбирате какъв абсурд е това. И стигнахме до това, че в България започнаха да говорят, че Русия има имот на язовир Искър - трябва да се национализира. Русия, по силата на международните договори, като победител става собственик на всичките немски имоти в България от 1944 година. Това са стотици имоти", поясни Красимир Дачев.